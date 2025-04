Pasqua 2025, la Settimana Santa a Roma e nel Lazio: tradizioni e sacre rappresentazioni

La Pasqua quest’anno cade domenica 20 aprile, e nei giorni che la precedono il Lazio si anima di appuntamenti che fondono la spiritualità con la vita quotidiana. Non si tratta solo di religione o di tradizione per i turisti: per chi abita in questi territori, la Settimana Santa è un tempo vivo, fatto di preparativi condivisi, memoria collettiva, gesti che si ripetono da decenni – e in alcuni casi, da secoli.

È nei borghi e nelle piazze, nelle piccole processioni e nei grandi cortei che si respira davvero questo tempo sospeso tra la Quaresima e la Resurrezione. E in ogni provincia del Lazio, la Passione di Cristo prende forma in modi diversi, ma sempre intensi.

A Roma, tra grandi eventi e piccole devozioni

A Roma, come ogni anno, l’appuntamento più visibile e simbolico resta la Via Crucis al Colosseo, presieduta dal Papa. Un evento globale, certo, ma che per chi vive in città mantiene una dimensione molto concreta. Lì, tra le rovine romane illuminate e le voci che scandiscono le stazioni, si coglie il senso di una città che vive da secoli nel paradosso tra spirituale ed eterno.

Ma accanto a questo ci sono molte realtà meno note, che raccontano altrettanto bene il rapporto dei romani con la Settimana Santa. A Trastevere, ad esempio, la parrocchia di Santa Maria in Trastevere organizza da anni una processione che attraversa il cuore del quartiere, con una partecipazione che è insieme intima e collettiva. In periferia, a Tor Bella Monaca, a Ostia Antica e a Primavalle, si mettono in scena rappresentazioni viventi della Passione coinvolgendo giovani e famiglie intere.

Provincia di Roma

Oltre alla capitale, ci sono diversi centri della provincia in cui il Venerdì Santo è un appuntamento imprescindibile. A Nettuno, la processione del Cristo morto attraversa il borgo marinaro con fiaccole accese e un silenzio che dice molto più di tante parole. A Genzano di Roma, la sacra rappresentazione si svolge tra i vicoli e le scalinate del centro storico, con centinaia di partecipanti in costume. Anche Frascati e Zagarolo conservano questa usanza, coinvolgendo intere parrocchie in vere e proprie messe in scena che hanno il sapore della memoria.

Una menzione speciale va a Valmontone, dove la sacra rappresentazione del Venerdì Santo è tra le più curate dell’intera provincia. Ogni anno, il centro storico e l’area adiacente al Convento Sant’Angelo, si trasformano in un vero e proprio scenario teatrale all’aperto, con scenografie elaborate, impianti luce e audio dedicati, e un percorso narrativo che accompagna i visitatori passo dopo passo lungo le ultime ore della vita di Cristo. È un evento costruito con passione da decine di volontari, che si preparano per mesi, e che riesce a mantenere intatta la solennità del rito pur offrendo un’esperienza immersiva e profondamente toccante. A Valmontone, il Venerdì Santo è un appuntamento che non si guarda soltanto, si vive con tutto il corpo, tra emozione e silenzio.

Frosinone e provincia: un legame profondo con la Passione

Nel cuore della Ciociaria, la Passione non è un evento, è una storia condivisa. A Veroli, il Venerdì Santo è una celebrazione che coinvolge l’intero centro storico, immerso nel buio e nella luce tremolante delle fiaccole. Ogni figurante sa di far parte di qualcosa di più grande.

Anche Alatri si spegne per la processione del Venerdì Santo, che segue un itinerario identico da generazioni. A Ceccano, la sacra rappresentazione si svolge in più atti e coinvolge tantissimi cittadini, che preparano da settimane ogni dettaglio. A Isola del Liri, il corteo passa accanto alla famosa cascata, in uno dei panorami più riconoscibili della zona.

Sora, poi, è nota per una delle rappresentazioni più complesse e partecipate della provincia: decine di attori locali ricostruiscono le scene della Passione su veri palchi allestiti lungo le strade del centro.

Rieti e provincia: fede, silenzio e paesaggio

Nel reatino, la Settimana Santa si avvicina al paesaggio. A Greccio, luogo simbolo del presepe francescano, la rappresentazione del Venerdì Santo si tiene nei boschi intorno al santuario, e si segue a piedi, in silenzio. È una forma di devozione che richiama il cammino e la riflessione più che lo spettacolo.

A Leonessa, la processione attraversa tutto il borgo, passando davanti alle case di pietra e sotto gli archi medievali. A Poggio Bustone e Contigliano, la sacra rappresentazione mantiene un tono semplice ma autentico, con un coinvolgimento comunitario molto forte.

Ad Amatrice, ferita dal sisma ma mai piegata, la “Via Crucis della Rinascita” assume un significato fortissimo: è un cammino di dolore e speranza che racconta tanto della Passione quanto del territorio.

Latina e provincia: la fede tra colline e mare

A Sezze, il Venerdì Santo è quasi una festa di popolo, nella forma più seria e partecipata del termine. La rappresentazione della Passione di Cristo coinvolge decine di attori non professionisti e si snoda in tutto il centro storico, con costumi e scenografie curate in modo quasi teatrale.

Sulla costa, Terracina vive la Passione tra cielo e mare, con processioni che arrivano fino al lungomare. A Formia, la celebrazione è fortemente legata alla cultura marinara, con confraternite storiche che accompagnano le statue tra le barche. Anche Fondi ha una lunga tradizione nella sacra rappresentazione, che si sviluppa tra i quartieri del centro medievale. A Lenola, il corteo coinvolge soprattutto i giovani, che con grande partecipazione danno vita ai momenti più significativi della narrazione evangelica.

Viterbo e provincia: antichi riti nei borghi della Tuscia

Nel viterbese, il tempo della Settimana Santa scorre in modo diverso. A Tarquinia, la processione del Cristo morto è tra le più antiche del Lazio, con le confraternite che portano le statue in silenzio, rotto solo dal rullo dei tamburi.

A Vetralla, Tuscania e Civita Castellana, la sacra rappresentazione è una tradizione consolidata: qui la partecipazione è trasversale, dai bambini agli anziani, e la Passione attraversa il paese non solo come rito, ma come momento di riconoscimento collettivo. A Bagnoregio, la crocifissione viene messa in scena nel borgo antico di Civita, con un impatto visivo ed emotivo difficile da dimenticare. E a Oriolo Romano, tra i vicoli e le piazze raccolte, il passaggio del simulacro si accompagna a canti antichi, tramandati oralmente.

Sapori di una Pasqua che parla anche di terra e memoria

Accanto ai riti, la Settimana Santa nel Lazio ha anche un sapore, o meglio tanti. Le sagre e i mercati pasquali animano i centri storici e i borghi. A Tarquinia e Velletri, le fiere di primavera mettono in vetrina colombe artigianali, pizze dolci, ciambelle al mosto, uova colorate. A Ladispoli, la Sagra del Carciofo Romanesco coincide con i giorni pasquali, offrendo l’occasione perfetta per unire una gita fuori porta alla scoperta dei prodotti locali.

In tante case, nei giorni che precedono la Pasqua, si riprendono in mano le ricette tradizionali: zuppe di magro, frittate con erbe selvatiche, baccalà con i ceci, pane casereccio cotto nel forno a legna. È un modo semplice ma potente di vivere la Pasqua non come un momento isolato, ma come un tempo vissuto davvero, nel corpo e nello spirito.

La Pasqua nel Lazio è un insieme di gesti, volti, silenzi e sapori che continuano a costruire, anno dopo anno, l’identità di comunità che, pur diverse tra loro, trovano nella Passione e nella Resurrezione un linguaggio comune. Non c’è bisogno di cerimonie solenni per sentirsi parte: basta seguire una fiaccola, fermarsi ad ascoltare un tamburo, condividere un pezzo di pane con chi c’è sempre stato.

