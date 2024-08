Pasta Consilia: sull’etichetta c’è scritto così, ma ti sei chiesto chi la produce? Appena lo scopri rimani di stucco

La pasta Consilia la producono loro: incredibile ma è tutto vero

In Italia la pasta è una delle pietanze preferite, se non la preferita in assoluto. C’è chi acquista la prima che trova al supermercato, preferendo quella in offerta e nelle confezioni convenienza e c’è chi invece ha i propri marchi preferiti, a cui non rinuncerebbe mai e poi mai.

Ognuno, infatti, a seconda dei propri gusti compie le proprie scelte a livello di spesa. Ciò su cui però tutti vanno d’accordo sono le ricette che. nella tradizione italiana, hanno i primi piatti a base di pasta come protagonisti principali. Impossibile non pensare per esempio alla carbonara, alla amatriciana o alla cacio e pepe, solo per citarne alcune.

Oggi parliamo della pasta a marchio Consilia, molto amata dagli italiani per via delle sue qualità. Ciò che molti non sanno è che a produrla è un nome molto noto: di chi si tratta.

Chi produce la pasta Consilia

Per via dei prezzi della spesa di tutti i giorni, che stanno raggiungendo cifre incredibili, sempre più italiani quando vanno al supermercato calcolano al centesimo quanto andranno a spendere e compiono scelte che, più che al palato, guardano al portafoglio. I prodotti di marca, quindi, spesso vengono lasciati sullo scaffale a favore di prodotti di marchio commerciale, più economici ma non per questo meno buoni. Un esempio è quello della pasta Consilia, venduta da Lidl e presente in 3 milioni di case italiane. Nonostante il prezzo decisamente concorrenziale, a produrre questa pasta è un’azienda di tutto rispetto: Consilia fa parte del Gruppo Selex, nel quale ha fatto il suo ingresso di recente anche il Consorzio SUN, Supermercati Uniti Nazionali.

L’obiettivo è quello di promuovere un trade off tra qualità delle materie prime e costi sostenibili, sia per le aziende che per i clienti finali. I prodotti del marchio Consilia si trovano in più di 600 punti vendita in tutt’Italia tra cui Oasi, Family Market e Italmark.

Qualche recensione

Secondo i clienti che acquistano spesso Consilia e che rivelano i propri punti di vista ad Altroconsumo, l’associazione che tutela i consumatori, il parere su questo marchio è assolutamente positivo.

La maggioranza, infatti, è soddisfatto della qualità degli alimenti e anche del loro costo, soprattutto data l’inflazione di questo periodo. Il consiglio, per chi ancora non avesse assaggiato la pasta Consilia o in generale non si fosse ancora aperto ai prodotti di marchio commerciale, è quello di provare: si potrebbe rimanere stupiti!