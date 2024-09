Pasta Esselunga, a produrla è una celebre azienda | Mangi alla grande senza saperlo: ‘Altro che sottomarca’

La famosa pasta venduta da Esselunga, viene prodotta da qualcuno che probabilmente già conosci. Ecco tutti i dettagli

Una delle aziende italiane più grandi che operano nel settore della distribuzione del nostro paese è proprio lei, la nota catena Esselunga. Attualmente è presente con oltre 170 punti vendita presenti nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria e Lazio.

Quando si parla di Esselunga si è di fronte sicuramente a uno dei supermercati che rappresentano il big nella categoria Iper. Prova ne è soprattutto il fine settimana, quando il market viene letteralmente preso d’assalto per la consueta spesa. Complice è anche il fatto che molte persone il sabato o la domenica non lavorano.

Tra i punti di forza della Spa oltre la qualità dei prodotti, considerata da molti indubbiamente superiore a quella dei competitor, vi è anche la possibilità di ricevere la spesa direttamente a casa. Questo è un grande vantaggio per chi non riesce a recarsi direttamente in sede.

Circa invece gli alimenti più acquistati nella nota catena, indubbiamente il primato lo detiene la tanto amata pasta. Di qualunque tipo sia è sempre la scelta preferita dai consumatori. E’ proprio in merito a questa, che non tutti sanno che una marca in particolare viene prodotta proprio da una famosa azienda.

Pasta Esselunga, ecco la famosa azienda che la produce

Esselunga propone vari marchi di pasta e soprattutto offre ai suoi fedeli clienti, un’infinità di tipi sempre garantendo un costo contenuto e molto competitivo. Eppure quello che non tutti sanno, che dietro alla pasta venduta dalla famosa catena vi è una celebre azienda, leader nel settore: il gruppo Colussi.

E’ un marchio italiano di pasta di semola nato nel 1874 a Ponte San Giovanni, in Provincia di Perugia. Ha sfidato le due Guerre Mondiali, riuscendo a sopravvivere in un periodo difficile come quello. Negli anni ’60 la sua importanza crebbe notevolmente iniziando ad essere venduto in tutta Italia e anche all’estero. Nel 1979 il marchio Ponte è stato il primo sponsor a comparire in Italia sulle maglie dei calciatori di una squadra del campionato di calcio di serie A. Oggi il marchio, mantiene la sua lunga tradizione di qualità e gusto.

Altri nomi di aziende importanti da Esselunga

Colossi è solo una delle tante note aziende produttrici che forniscono il grande supermercato. Tantissime altre referenze sono prodotte da noti nomi.

Solo per fare qualche esempio troviamo il Succo di Frutta Ananas (Zuegg), Panettone e Pandoro (Borsari), Espresso Bar (Kimbo), Patatine snack (Amica Chips)e molti altri.