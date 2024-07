Pasta Eurospin, la mangi sempre ma non sai chi la produce | Mettiti a sedere prima di saperlo: la scoperta è clamorosa

Sai da dove viene la pasta dell’Eurospin che compri e mangi sempre? Mettiti seduto e leggi l’articolo per scoprirlo…

Si da sempre molta importanza all’origine dei prodotti perché questa può influenzare non solo la qualità ma anche la salute e l’ambiente. Per questo motivo è fondamentale porre attenzione a queste cose in modo da fare scelte alimentari decisamente più consapevoli, sostenibili per l’ambiente e salutari.

Infatti, solitamente i prodotti a km zero sono più freschi e, essendo regolamentati, ci permettono anche di avere ingredienti non trattati eccessivamente con pesticidi, dannosi per la salute.

Inoltre, i prodotti locali sono anche più sostenibili dal punto di vista ambientale in quanto ci permettono di ridurre le emissioni di carbonio dovute al transito di camion e alla produzione industriale. La produzione locale è anche molto salutare per il mantenimento della biodiversità. Infatti, con la coltivazione tradizionale si rispetta e sostiene l’ambiente.

Dal punto di vista economico, comprare dei prodotti di cui si conosce tutta la filiera, aiuta a sostenere le piccole imprese, a creare posti di lavoro e dare un incentivo all’economia territoriale. In questo modo la ricchezza viene equamente distribuita.

Da dove viene la pasta dell’Eurospin

Molti pensano erroneamente che la pasta in vendita nei discount non sia di buona qualità, ma questa convinzione può essere rovesciata. Infatti, dietro la pasta del discount spesso si celano dei brand famosi e noti al pubblico. Per esempio, la pasta della linea Le nostre stelle di Eurospin è prodotta in realtà da un marchio di eccellenza come la Garofalo.

Questo permette al consumatore di comprare una pasta a un prezzo più economico ma di assicurarsi comunque un prodotto di qualità. Dunque, probabilmente questo vi permetterà anche di tirare un respiro di sollievo, ma non è finita qui perché anche dietro la linea tradizionale si cela un brand di grandissima qualità. Scopriamo di più su questo argomento nel prossimo paragrafo.

Mangiare in tranquillità

Come abbiamo visto la pasta del discount spesso viene prodotta da brand di grande qualità, come nel caso della Garofalo. Non è finita qui, tuttavia. Infatti, la linea tradizionale di paste dell’Eurospin è prodotta sotto il nome di Tre Mulini.

Anche la qualità di quest’ultima è indiscussa e unita a un prezzo di vendita veramente interessante. Tutte queste varietà vengono prodotte dal pastificio Ferrara. In questo modo, adesso che avete saputo da dove viene tutta la pasta che acquistate, potrete alimentarvi in modo più sicuro e controllato.