Pasta integrale, mangiarla fa davvero bene? La scienza parla chiaro: abbiamo sempre ignorato questo dettaglio

Finalmente è stata svelata tutta la verità sulla pasta integrale: ecco perché i nutrizionisti la consigliano da anni e anni.

Scopri che cosa la differenzia da quella tradizionale, realizzata con farina 00 e se è vero che fa bene.

Non consumare la pasta integrale senza sapere che cosa c’è dietro: hai bisogno di conoscere questo dettaglio.

Mangia consapevolmente e impara a scegliere che cosa metti nel piatto. Se vai matto per la pasta allora forse è il caso di guardare questi due tipi di prodotto più da vicino.

I veri ghiottoni e amanti del cibo italiano non vogliono sapere ragioni, mangerebbero quella bianca a qualunque costo ma cerchiamo di capire se sbagliano o se invece è solo moda.

Pasta integrale, la verità su uno degli alimenti più consumati degli ultimi tempi

La pasta è il cibo per antonomasia degli italiani e da sempre il popolo del Bel Paese la consuma almeno una volta al giorno. La pasta è il simbolo stessa della cucina nostrana e rappresenta una vera e propria eccellenza. Negli ultimi anni però si è assistito a un graduale abbandono di questa autentica prelibatezza. La ragione è che anche questa specialità è finita nel calderone dei cibi ricchi di carboidrati, demonizzati da alcuni degli esperti di alimentazione.

Dopo qualche tempo la pasta, additata come cibo dal potere ingrassante, è tornata in auge ma nella sua versione integrale. Se sei a dieta e se ti piace mangiare la pasta, forse è il caso di scoprire qual è la verità sulla pasta integrale e che cosa conviene mettere nel piatto, al di là delle mode del momento, specialmente se si vuole perdere peso o cercare di prevenire o ridurre problemi di salute.

La differenza sostanziale con la pasta tradizionale

Sappiamo che 100 grammi di pasta bianca apportano le stesse identiche calorie di 100 grammi di pasta integrale ma allora per quale motivo si consiglia di consumare la versione integrale, specie a chi è a dieta? La verità è che si tratta di un cibo che contiene più fibre, proteine, vitamine e sali minerali, specialmente potassio.

Dunque se vuoi dimagrire non dovresti pensare che mangiare pasta integrale possa servire a far scendere direttamente il tuo peso. Tuttavia aiuta a sentirsi sazi più a lungo ed è ricca di sostanze antiossidanti. Inoltre, ha un indice glicemico più basso e per tanto consumando pasta integrale si va meno incontro a picchi glicemici, attacchi di fame e si riesce a tenere sotto controllo i livelli di zucchero del sangue.