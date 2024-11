Pasta LIDL, l’hai sempre snobbata ma è la più BUONA d’Italia | Chi la fornisce è il re del grano: provala subito

Lo sapevi che la Pasta Lidl è prodotta da una famosa azienda italiana? E’considerata un vero leader del grano. Scopri subito di chi si tratta.

Tra i discount più famosi nel nostro Paese e maggiormente apprezzati dai consumatori, vi è senza dubbio Lidl. Nei suoi punti vendita è possibile trovare una variegata offerta di prodotti, tutti di buona qualità e ad un prezzo vantaggio vantaggioso rispetto ai competitor.

La sua convenienza è data dal fatto che tutto quello che è proposto in un discount non viene sponsorizzato con la campagna pubblicitaria di prodotti che solitamente si trovano in un supermercato.

In questo modo, le aziende coinvolte hanno la possibilità di risparmiare moltissimo, riuscendo così a non alzare i prezzi di vendita della merce esposta nei rispettivi punti vendita. Pertanto, si possono trovare prodotti molto buoni senza dover spendere grandi cifre.

Inoltre, le aziende produttrici di articoli alimentari nei discount, agiscono allo stesso modo anche con quelli destinati ai supermercati più conosciuti. Ciò che cambia quindi, sono solo i marchi e i nomi di quello che acquistiamo, ma la qualità e le caratteristiche tra supermercato e discount, rimangono invariate.

Pasta Lidl, ecco chi la produce e il nome ufficiale

In particolare, Lidl pone particolare attenzione su quelli che sono i prodotti Italiamo, definiti selezionati e ricercati. Basti pensare alla pasta di Gragnano IGP. Non tutti sono a conoscenza che dietro la produzione della pasta venduta da Lidl, vi è un vero e proprio re del grano.

In realtà, ci sono varie aziende, ma più nello specifico per quanto riguarda il marchio IGP, attraverso delle ricerche compiute sul web e come riporta inran.it, Italiamo confeziona la pasta trafilata al bronzo che viene prodotta dal Pastificio Liguori. Il Pastificio Liguori è una ditta campana che ha sede in via dei Pastai 50 nella località di Gragnano, in provincia di Napoli. Gragnano è in pratica la Capitale italiana della pasta. Vi sono anche altre linee messe in vendita all’interno dei discount di Lidl disseminati su tutto il territorio del nostro Paese, da nord a sud. Si tratta di Nonna mia, Combino e De Luxe.

Per conoscere i nomi dei produttori, ti basta questo

Tutte le linee precedentemente riportate, non si occupano quindi di produrre pasta per la clientela Lidl, bensì del suo confezionamento. In ogni caso, chiunque volesse conoscere i produttori della pasta, dovrà semplicemente consultare le informazioni che vengono riportare sul retro dell’etichetta.

Analoga situazione riguardante i prodotti venduti da Lidl, si evince anche negli altri discount che pure ricevono abitualmente la visita di migliaia e migliaia di persone ogni giorno. Esempio tangibile è Eurospin e i prodotti di carne che vengono venduti nei suoi punti di distribuzione per il pubblico.