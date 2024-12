Pasta MD, questa è l’unica che devi comprare per Natale | La produce il GIGANTE d’Italia, gli ospiti ti ringrazieranno

Con il Natale alle porte si cerca di acquistare i prodotti migliori per preparare cenoni e pranzi di qualità. Con la pasta si va sul sicuro

Chi di noi non spera di fare bella figura con i propri ospiti in occasione delle feste di Natale, magari riuscendo a stupire tutti con delle pietanze di alta qualità? Per preparare un menu all’altezza sia la sera del 24 che in occasione del pranzo del 25 dicembre è necessario acquistare materie prime e prodotti di alta qualità.

Tra questi non può mancare la pasta, il primo piatto per eccellenza, che in genere si consuma secondo tradizione sia nel cenone della vigilia che nel pranzo natalizio il giorno dopo. Può sembrare una banalità, ma l’acquisto di una buona pastasciutta è una condizione essenziale per rendere gustose e piacevoli le libagioni natalizie.

Le marche più in voga, almeno per ciò che riguarda la pasta di produzione industriale, sono assai note e si trovano ovunque. Esistono però dei prodotti di nicchia, meno conosciuti e diffusi ma di buonissima qualità, che ci consentono di fare un figurone a tavola con i nostri ospiti.

Uno di questi è la pasta griffata MD, che si può trovare sugli scaffali della nota catena di discount, i cui punti vendita sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un prodotto che si può tranquillamente definire insospettabile.

Pasta MD, vai a colpo sicuro: il suo produttore è un colosso del settore agroalimentare

Non tutti la conoscono, ma la qualità offerta è davvero buona. Per quanto riguarda i formati si trovano i più disparati: si va dalle classiche penne, sia lisce che rigate, ai classici spaghetti passando per fusilli, rigatoni, tortellini e tanti altri.

A sorprendere ancora di più è il nome dell’azienda che produce la pasta MD: si tratta infatti di uno dei marchi più importanti del settore agroalimentare, uno di quelli che garantiscono la tanto auspicata qualità di cui abbiamo bisogno.

Pasta MD, non devi acquistarne altre: non perdere altro tempo

Sveliamo dunque il mistero che accompagna la pasta venduta dai supermercati MD. Il marchio porta infatti la firma di Reale, uno dei pastifici più importanti e di qualità presenti sul mercato agroalimentare.

Il principale produttore nel caso specifico è il Pastificio Antonio Pallante srl. Questa azienda è responsabile anche della realizzazione di Pasta Reggia di Caserta, un’altra eccellenza del settore. Insomma, ci attende un Natale davvero gustoso.