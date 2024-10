Patente B, da oggi cambia tutto: ecco i veicoli che si possono guidare | C’è una sorpresa che ha spiazzato tutti

Regole nuove per chi possiede la Patente B, i veicoli che si possono guidare da adesso cambiano. Tutti i dettagli della notizia

Negli ultimi anni sono state tantissime le variazioni apportate alle norme del Codice della Strada e molte sono state quelle introdotte. Questo perché il numero degli incidenti stradali in Italia tende ad aumentare di anno in anno.

Principalmente infatti, fino ad oggi, lo scopo principale è stato disciplinare il comportamento degli automobilisti attraverso sanzioni più severe ed elevate. Da menzionare inoltre, l’installazione di molti autovelox nelle zone più a rischio incidente.

Ora però, l’attenzione pare si stia spostando su un’altra questione ovvero i cambiamenti che riguardano la patente di guida. Secondo le indiscrezioni si andrà ad intervenire sull’esame di guida, su foglio rosa, su quello che potranno e che non potranno fare coloro che per la prima volta conseguiranno la patente.

Di conseguenza quindi, ci sarà un aggiornamento sui veicoli che potranno essere guidati con la patente di categoria B. Scopri maggiori dettagli sull’argomento nei prossimi paragrafi.

Cambiamenti in arrivo per le patente B

L’Unione Europea continua a chiedere modifiche sulla licenza di guida. In Italia come del resto d’Europa sono molte le categorie di patenti che possono essere conseguite. Per quello che riguarda la patente B, essa può essere ottenuta al compimento della maggiore età e fino ad oggi permetteva di guidare le autovetture, i fuoristrada, i furgoni leggeri e le motociclette fino a 125 cc.

Il parlamento europeo ha deciso di intervenire in merito e di aumentare il peso massimo consentito per quello che riguarda la guida con la patente di categoria B. Fino ad oggi la massa massima autorizzata era di 3500 kg, le moderne automobili però sono molto più pesanti e questa ha spinto alla modifica delle indicazioni finora esistenti.

I veicoli che si potranno guidare

Anche nel settore delle moderne e tanto criticate auto elettriche, l’Europa si è espressa in modo positivo lavorando a loro favore. Pare infatti, che saranno le uniche vetture in commercio, salvo stravolgimenti. Quindi da questo momento in poi con la patente di categoria B sarà possibile guidare anche mezzi come camper oltre i 3500 kg e furgoni elettrici che non superano i 4250 kg.

Tuttavia, per poter r superare il limite dei 3500 kg è indispensabile aver conseguito la patente almeno da due anni. Un cambiamento radicale che potrebbe però incentivare la modifica del mercato automobilistico e la sua ripartenza.