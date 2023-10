Patrick Zaki a Che tempo che fa: “Pensare alla pace e agli ostaggi”

(Adnkronos) – "Tutti noi dobbiamo pensare alla pace e come riportare gli ostaggi indietro". Patrick Zaki, ospite di Fabio Fazio stasera nel salotto di Che tempo che fa sul Nove, si esprime così sulla situazione in Medio Oriente mentre Israele prepara l'offensiva alla Striscia di Gaza dopo l'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Zaki, ospite della seconda puntata del programma di Fazio, sarebbe dovuto intervenire nella trasmissione domenica scorsa: l'appuntamento è stato rinviato mentre le polemiche hanno investito lo studente egiziano, autore di alcuni post sui social, con accuse in particolare al premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Dobbiamo lavorare tutti per la pace e trovare una soluzione politica. Anche le Nazioni Uniti e il Papa hanno parlato della crisi umanitaria. I problemi che tutti i civili e gli ostaggi sono gli stessi", dice oggi Zaki. "La violenza produce violenza e con la pace ci deve essere la giustizia. Non bisogna tenere presente tutto quello che è successo negli anni scorsi adesso dovremmo fare attenzione solamente ad una soluzione politica. Ci sono persone che muoiono e quindi ecco perché i nostri pensieri devono andare alla pace. Dobbiamo chiedere ai leader di prodigarsi per la pace e per i civili", aggiunge. "Quello che voglio è che l'Ue possa gestire varie posizioni in questo conflitto, bisogna che si aiutino gli aiuti umanitari e oggi stiamo parlando di 2 milioni di persone che non hanno acqua, elettricità e cose di base", sottolinea Zaki. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

