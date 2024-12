Patrie della TIELLA in Italia ne abbiamo? Assolutamente sì | Nel Lazio è la location da sogno anche a dicembre

Se vuoi assaggiare la vera Tiella laziale devi dirigerti verso questa città: è l’autentica patria del gusto.

Solo qui potrai trovare davvero il piatto tipico della regione, amato da grandi e piccini che la fa da padrone sulle tavole a Natale e non solo.

Si tratta di una leccornia che non puoi proprio perderti: se non hai mai assaporato questa delizia italiana, dovresti rimediare al più presto.

Corri a scoprire qual è il bellissimo comune che viene considerato da sempre, a ragione, la patria della Tiella.

Organizzare una gita qui vuol dire immergersi in un’atmosfera da sogno, e fare un viaggio all’interno della riscoperta di sapori di una volta.

Tiella, la città ideale per assaggiare la specialità farcita del Lazio

Il periodo di dicembre è quello più dolce dell’anno, quello in cui tra feste, brindisi, mercatini natalizi, cene e pranzi in compagnia di amici e parenti, tutto sembra un tripudio di gusto e luci. Il momento legato al Natale è anche quello perfetto per lasciarsi andare ai piaceri della buona tavola e nel Lazio c’è un borgo che è perfetto per questo scopo. Si tratta di un’autentica perla italiana affacciata sul Mar Tirreno, che nel mese di Natale si accende di colori, installazioni artistiche e luminarie spettacolari.

A dare spettacolo qui è anche il cibo, perché si tratta della patria della cosiddetta Tiella, un piatto speciale della regione, che coccola i palati di grandi e piccini e padroneggia sulle tavole imbandite a Natale e non solo. Scopri di quale comune laziale si tratta e dove andare per assaporare la vera e originale Tiella.

La vera e autentica patria del gusto

Il posto di cui parliamo è la bellissima Gaeta, piccola cittadina sul mare, che rappresenta una delle più gettonate località balneari di tutto il Lazio. Proprio qui viene preparata la vera Tiella, un piatto povero dal gusto ricco. Si tratta di una preparazione salata, creata a partire da una pasta realizzata con acqua, farina sale olio e lievito. La Tiella viene farcita con prodotti locali, ortaggi, le immancabili olive di Gaeta o pesce e molluschi, ricotta o cipolla.

Se ne trovano di tutti i tipi, sono tutte buone da leccarsi i baffi e ogni assaggio è un autentico viaggio nel gusto, all’insegna di sapori autentici e tradizioni di una volta, tramandate di generazione. Gaeta si trova a metà strada tra Napoli e Roma. Si raggiunge in circa un’ora e 42 minuti di auto dal capoluogo campano e in due ore e mezza, se si parte dalla capitale.