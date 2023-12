Patto stabilità, Giorgetti: “Circostanze eccezionali, servono regole eccezionali”

(Adnkronos) – In Europa di questi tempi "viviamo circostanze eccezionali e riteniamo che serva un periodo transitorio per tenere conto di queste circostanze eccezionali. E speriamo che non si replichino ancora per molto". Lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a Bruxelles al termine dell'Ecofin che nella notte ha discusso della riforma del patto di stabilità. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

