Pavimenti, se sono in marmo devi pulirli solo in questo modo | Così splenderà come quando li hai comprati

La pulizia dei pavimenti prevede la massima cura e attenzione. Quelli di marmo soprattutto rispetto ad altre superfici sono i più delicati

È senza dubbio la superficie più raffinata e ed elegante con la quale realizzare il pavimento della nostra casa. Allo stesso tempo però è anche la più delicata e facile a rovinarsi a causa delle macchie di sporco che inevitabilmente si formano.

Stiamo parlando del marmo che rispetto al parquet e alla moquette ha parecchi punti a proprio favore: oltre all’effetto visivo, decisamente più gradevole, un pavimento in marmo rende il nostro appartamento nel complesso molto più elegante.

Una superficie del genere ha bisogno però di una manutenzione costante e adeguata. Ed è proprio in merito al rituale della pulizia che possono sorgere dei problemi legati soprattutto alla scelta dei prodotti da utilizzare.

Per lavare un pavimento di marmo bisogna attenersi a regole molto precise, evitando con cura l’uso di sostanze e prodotti in grado di danneggiarlo per sempre. Come ad esempio la classica candeggina, che non va mai versata su questo tipo di superficie.

Pavimenti di marmo, ecco il modo per lavarli: guai a sbagliare prodotto

In buona sostanza è tassativamente proibito ricorrere a detergenti troppo aggressivi per lavare il pavimento di marmo. I rimedi efficaci sono altri e ci permettono di rendere i nostri pavimenti lucidi e splendenti.

Scopriamo dunque quali sono questi prodotti da usare in totale sicurezza, senza alcun timore di creare aloni o macchie indelebili sulla superficie di marmo. I consigli degli esperti sono chiari e molto precisi, sbagliare è praticamente impossibile.

Pavimenti di marmo, è vietato sbagliare: solo così vai sul sicuro

Si parte riempiendo una bacinella con acqua tiepida alla quale dobbiamo aggiungere del Sapone di Marsiglia. A quel punto dopo aver mescolato per bene non resta che immergere un panno da passare sul pavimento. La pulizia del marmo è garantita.

Un altro prodotto, rigorosamente naturale, che possiamo aggiungere alla nostra bacinella è il bicarbonato di sodio che va a togliere completamente le macchie e gli aloni più ostici. Infine si può fare ricorso al classico antico rimedio della nonna: prendete un po’ di fecola di patate e mettetela sopra la macchia o lo sporco creatosi sul pavimento. Lasciate agire per un quarto d’ora dopo di che non resta che pulire il tutto con dell’acqua tiepida.