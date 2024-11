Pc LENTO, adesso non ti servirà più il tecnico per fare il miracolo | Premi questi 3 tasti e torna come nuovo, non dirlo in giro

Con questi tre tasti, potrai dire definitivamente addio al problema del Pc Lento. Quello che devi fare è molto semplice!

Il computer è ormai parte integrante della nostra quotidianità. Che sia per lavoro o semplicemente per fare una ricerca, farne a meno sembra davvero impossibile.

Tantissime sono le opzioni offerte da questo apparecchio elettronico, molte delle quali funzionano grazie ad una connessione stabile.

Tuttavia, in alcuni casi, pur essendo nuovo, ci possono essere dei problemi legati alla velocità. Un Pc lento, è sicuramente un ostacolo alle nostre operazioni.

Pertanto, conoscere e comprendere come poter risolver al meglio questo problema è fondamentale. A tal proposito, un trucco semplice può essere di grande aiuto.

Computer lento? Ecco quello che devi sapere

Prima di passare a conoscere il trucco dei tasti da premere, vi sono alcuni piccoli accorgimenti che possono aiutare in tal senso. Uno tra questi, riguarda i programmi installati. Tante volte, la “colpa” della lentezza del tuo computer, può dipendere da tutti i programmi che hai installato e che appesantiscono inutilmente il sistema. Tra l’altro, c’è anche da considerare che il disco abbia bisogno di una bella ottimizzazione o che qualche virus abbia attaccato il sistema. Quindi, una prima cosa da fare per velocizzare il Pc, potrebbe essere quella di disattivare l’avvio automatico dei programmi superflui. Sicuramente avrai notato, che ci sono dei programmi che si avviano da soli all’accensione del PC. Sono proprio questi. Oltre questi, è probabile anche che tu abbia all’interno del tuo computer, dei programmi scaricati tempo fa che adesso non utilizzi più. Di conseguenza, potrebbe essere un’ottima idea disinstallare i programmi inutilizzati che occupano memoria e che, in alcuni casi, potrebbero anche rallentare il tuo computer.

Un altro consiglio utile è quello di ottimizzare il disco. Se possiedi un hard disk meccanico, sarebbe opportuno considerare la deframmentazione periodica. Verifica quindi che l’ottimizzazione sia pianificata in base alle tue esigenze. Infine in generale, il computer è spesso pieno di file temporanei e inutili che non ci servono più. In questo caso, basterà eliminarli attraverso le Impostazioni di Windows o utilizzando lo strumento Pulizia disco.

Se il tuo Pc è lento premi questi tre tasti e il problema è risolto!

Come riporta un esperto di tecnologia sulla sua pagina Instagram frallo.tech, premendo solo tre tasti il tuo Pc potrebbe ripartire più veloce di prima. Il primo tasto da premere è Windows subito dopo digita c m d e clicca su Esegui come amministratore.

Nella finestra si aprirà digita il comando sfc/scannow e premi invio. In questo modo il Pc analizzerà tutti i file del sistema ed eliminerà tutti i file danneggiati. Dopo aver eseguito questo comando il tuo computer potrebbe funzionare meglio e risolvere molti errori!