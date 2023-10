Pellegrini, Corona sul suo sito: denunciato tre volte per stalking a una escort. Il calciatore: “Notizie inventate”

(Adnkronos) – "Tre denunce per stalking, una a Parma, una ad Avezzano e una a Roma nei confronti del calciatore della Roma e della nazionale italiana Lorenzo Pellegrini, tutte fatte dalla stessa persona, una giovane escort rumena A.G.". Lo rivela il sito dillingernews.it per cui scrive Fabrizio Corona, secondo cui si tratta di "una storia che dura da mesi". Immediata la smentita del calciatore che parla di "notizie inventate" e annuncia di aver dato mandato ai suoi legali per essere tutelato. Il sito spiega inoltre che "a presentarle, in un periodo che va da aprile 2023 ad oggi, è stato uno studio legale della capitale a cui la ragazza si è rivolta per cercare di porre fine a quello che, secondo i denuncianti, sarebbe un comportamento che va ben oltre i limiti della legge. Nelle segnalazioni fatte alla polizia ci sarebbe anche la richiesta di approfondire eventuali altri reati che potrebbero essere riscontrati dagli inquirenti in fase di indagini", aggiunge il sito. Le denunce, spiegano i legali della ragazza a dillingernews, "sono state tutte presentate con la richiesta di attivare il cosiddetto codice rosso. Si tratta del protocollo che consente indagini in casi particolarmente gravi di violenza tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime". "Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia". Queste le parole con cui il giocatore della Roma e della Nazionale Lorenzo Pellegrini su Instagram smentisce le indiscrezioni apparse sui social e sul sito dillingernews su tre denunce a carico del giocatore. "Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le Autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene", ha aggiunto Lorenzo Pellegrini. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

