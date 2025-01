Peluche, adesso tornano come nuovi e li VENDI a prezzo pieno | Zia Rosa mi ha inviato il tutorial, 2 minuti e cartellino incluso

Non buttarli via, potrebbero valere una fortuna: ecco come trattare i tuoi vecchi peluche e ridargli una nuova vita.

Sono stati i compagni di gioco dell’infanzia di ogni bambino e sono stati amici speciali di sonnellini. Per questa ragione tanti non vogliono separarsene ed effettivamente non è affatto necessario.

Alcuni invece preferiscono che qualcun altro giochi con i loro vecchi pupazzi. In entrambi i casi però bisogna sapere esattamente come prendersene cura.

Impara come eliminare sporco, polvere e germi, grazie a questo trucchetto speciale. Se metti in pratica questo metodo infallibile torneranno come nuovi in pochi minuti.

Sembreranno davvero appena comprati, come fossero stati appena preso dallo scaffale di un negozio di giocattoli.

Peluche, il metodo facile e veloce per farli tornare come nuovi

Tutti hanno avuto dei peluche. Molti di questi sono stati compagni di giochi di tutta l’infanzia. Sin dai primi giorni di vita infatti, ai bimbi si regalano dei pupazzi morbidi e soffici che possano tenergli compagnia durante i sonnellini e che possano stimolare le loro prime facoltà e i sensi, specialmente legati al tatto e all’interazione.

Questi peluche, per questo motivo, si trovano in tutte le case. Molti hanno deciso di non separarsene mai. Altri invece preferiscono ridargli una seconda vita e magari metterli in vendita per evitare di farli finire poi in soffitta e anche per trarre un piccolo guadagno. In tutti e due casi occorre però prima eliminare sporco, germi, batteri e eventuali residui di polvere. Scopri come prendertene cura senza rovinarli.

Il trucchetto infallibile per i tuoi pupazzi preferiti

Forse non lo sai, ma i peluche possono anche essere lavati in lavatrice, avendo però cura di impostare il programma adatto, ovvero un programma con acqua fredda, dedicato e senza centrifuga. I peluche vanno inseriti in una federa o in un sacchetto adatto alla biancheria e vanno poi asciugati all’aria aperta, lontano da fonti di calore, che potrebbero rovinarli. In alternativa, possono essere lavati anche a mano, in una bacinella con acqua tiepida e detergente delicato. In questo caso però occorre ricordarsi di strofinare soltanto le zone del pupazzo più sporche. Dopo di che occorre strizzarli leggermente e farli asciugare all’aria aperta.

Infine un altro trucco efficace per farli tornare a splendere è il lavaggio a secco. Basta distribuire sul peluche del bicarbonato di sodio, che disinfetta e aiuta a far sparire i cattivi odori e a rimuovere lo sporco. Dopo aver lasciato il peluche cosparso di bicarbonato per qualche ora, è sufficiente rimuovere il sale con una spazzola. A questo punto, qualsiasi sia il metodo di lavaggio utilizzato, i peluche potranno tornare a nuova vita, essere utilizzati ancora o venduti al meglio del loro splendore originale.