Pendolaria 2025, Roma-Lido e Roma Nord ancora tra le peggiori linee italiane: corse saltate e pendolari in calo

Un rapporto che ogni anno misura la distanza fra chi si muove in treno e un servizio spesso disegnato su carta più che sui bisogni reali. Nella sala conferenze della stazione Termini, Legambiente ha presentato Pendolaria 2025, ventesima edizione del dossier dedicato al trasporto ferroviario pendolare.

Per il Lazio il bilancio è severo: Roma-Lido e Roma Nord (Piazzale Flaminio–Viterbo) figurano ancora nel gruppo delle linee peggiori d'Italia, con disservizi ricorrenti e numeri che, secondo l'associazione, indicano una perdita di fiducia nel mezzo pubblico.

Pendolaria 2025, Lazio: Roma Nord e Roma-Lido sotto accusa per corse soppresse e interruzioni

La fotografia più dura riguarda la Roma Nord, dove nel 2025 risultano già 8.038 corse soppresse secondo i dati riportati nel comunicato nazionale di Legambiente legato a Pendolaria 2025. Per la Roma-Lido, il dossier segnala ancora guasti e stop di servizio che incidono sulla regolarità delle frequenze e sulla possibilità, per lavoratori e studenti, di pianificare gli spostamenti quotidiani.

Nel quadro delineato, il tema non è solo il singolo episodio: è la ripetizione del problema a trasformare un disagio in scelta forzata, spesso a favore dell’auto.

Pendolaria 2025, Lazio: in cinque anni spariti 150mila viaggiatori sui treni regionali

Il rapporto evidenzia anche un altro dato che pesa: il decremento del numero di pendolari nel Lazio, passato da oltre 550 mila nel 2019 a circa 400 mila nel 2024. Legambiente lo collega prima all’effetto pandemia, poi a una dinamica diventata strutturale, con utenti che non sono rientrati sul ferro come accaduto altrove.

Il risultato, sottolinea l'associazione, è doppio: meno passeggeri sul trasporto pubblico e più veicoli privati che intasano strade, accessi alla città e direttrici principali.

Pendolaria 2025, Lazio: l’appello alla Regione su risorse e programmazione

Nel commento diffuso a margine della presentazione, i vertici di Legambiente Lazio parlano di condizioni molto gravi su Roma-Lido e Roma Nord e chiedono un cambio di passo sulle risorse. L’obiettivo indicato è portare i fondi per il trasporto pubblico almeno all’1% del bilancio regionale, così da sostenere investimenti, manutenzione, affidabilità del servizio e una gestione capace di ridurre corse saltate e interruzioni.

Pendolaria 2025: un segnale positivo arriva dall’età media dei treni

Dentro un quadro problematico, Pendolaria 2025 registra un elemento incoraggiante: la diminuzione dell’età media dei convogli a livello nazionale, andamento che viene segnalato anche per il Lazio. È un indicatore utile, ma non basta da solo a cambiare la vita dei pendolari se non si accompagna a regolarità, frequenze credibili, informazione puntuale e continuità del servizio sulle linee più fragili.

Per Legambiente, il messaggio è chiaro: senza un trasporto pubblico affidabile, il prezzo lo pagano ogni giorno i cittadini, soprattutto chi non ha alternative. E Roma-Lido e Roma Nord, ancora una volta, restano il banco di prova più duro per capire se nel Lazio la “cura del ferro” diventerà finalmente una priorità concreta.