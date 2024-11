Pensavi di avere il BONUS e invece ti sbagliavi | Fiumi di ricorsi in arrivo, i cittadini non ci stanno: questa categoria è fuori dal supplemento

Pensavi che il Bonus di Natale fosse per tutti quanti? Ti sbagliavi di grosso: ci sono una serie di condizioni per ottenerlo non proprio ottimali…

Il Bonus Natale 2024 è una manovra creata appositamente per i lavoratori dipendenti che hanno reddito annuo non superiore a 28.000 euro. Questo primo requisito è importantissimo per l’ottenimento del bonus.

Questo comprende quasi ogni tipologia di contratto come per esempio i contratti a tempo determinato, indeterminato e part-time. Tuttavia, non è finita qua perché un altro requisito imprescindibile è quello di avere almeno un figlio a carico fiscalmente e non deve essere legalmente separato dal coniuge.

In alternativa, però, il bonus è accessibile anche per le famiglie monogenitoriali con un figlio a carico. Questa volta sono incluse anche le unioni civili, mentre sono esclusi i conviventi che non sono formalmente uniti.

Inoltre, c’è un’altra importante condizione che va rispettata, ovvero il richiedente deve avere un’imposta lorda sui redditi da lavoro superiore alle detrazioni previste dall’articolo 13 del TUIR. Queste condizioni rendono non proprio facile l’ottenimento del bonus, cosa che potrebbe causare una tempesta di indignazione.

Bonus natalizio: ecco chi è escluso

Da questo bonus sono tantissime le persone che sono state escluse, come si può dedurre dall’analisi dei requisiti sull’articolo 50epiuenasco.it. Infatti, purtroppo tutti quelli che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, per esempio collaboratori coordinati, tirocinanti, amministratori e i pensionati sono esclusi dall’accesso al bonus.

Questo ha fatto sì che venissero generate molte polemiche e critiche. Un’ampia fascia di lavoratori sperava di ricevere un aiuto economico per le festività e ne sono rimasti profondamente deluse. Il malessere è stato tale che molti si stanno già muovendo per presentare ricorsi. Infatti, questa esclusione gli dà l’idea di una profonda ingiustizia.

Come ottenere il Bonus di Natale del 2024

Il modo di ottenere il Bonus Natale 2024 è abbastanza semplice. Infatti, i lavoratori che ne hanno diritto devono presentare una dichiarazione sostitutiva al proprio datore di lavoro. Con questa dichiarazione vanno ad attestare il possesso di tutti i requisiti necessari. Tra questi documenti occorre inserire anche il codice fiscale di uno dei figli a carico.

L’erogazione verrà fatta in concomitanza con al tredicesima nel mese di dicembre. Mentre per quanto riguarda i lavoratori domestici questi possono richiederlo con il 730/2025. Anche i lavoratori part-time potranno richiedere l’intero importo erogato dallo stato. Sicuramente per alcune persone sarà un’ottimo aiuto per sostenere le spese natalizie. Eppure, ancora troppe persone restano escluse dalla misura.