Pensione anticipata, chi può andarci a 51 anni | Liste lunghissime, controlla ora se ci rientri

Chi può andare in pensione a 51 anni: scopri subito se ci sei anche tu.

Dopo tanti anni trascorsi sul posto di lavoro, chiunque sogna di andare in pensione. Quando la si ottiene, infatti, si ritorna ad essere padroni del proprio tempo e ci si può finalmente dedicare a chi e a cosa si ama di più. C’è chi fa a tempo il pieno il nonno o la nonna, oppure altri ne approfittano, fanno le valigie e si trasferiscono a Tenerife, a Lanzarote o nella meta che per decenni hanno sognato di poter vivere a tempo pieno.

Qualsiasi siano i sogni, l’obiettivo di chiunque è quello di riuscire ad andare in pensione a un’età che consenta da un lato di percepire un assegno pensionistico che permetta di vivere degnamente e, dall’altro, che si abbia ancora un po’ di tempo da godersi pienamente, quindi con la salute e senza gli inevitabili problemi che insorgono con il passare del tempo.

Oggi vi parliamo dei lavoratori che hanno la fortuna di poter andare in pensione a 51 anni. Ecco di chi si tratta, come si fa ad entrare in queste liste e quali sono i requisiti necessari per accedervi.

Chi può andare in pensione a 51 anni

Prima del 2011 era abbastanza comune andare in pensione a 50 anni o poco più, con un assegno anche abbastanza ricco. Prima di quella data, infatti, non era in vigore la Legge Fornero, che ha portato a 67 anni l’età pensionabile con la vecchiaia ordinaria. Oggi, invece, andare in pensione a 50 o 55 anni sembra un vero e proprio miraggio, eppure c’è qualcuno che ha questo vantaggio. Una categoria che ha questo diritto è quella dei tersicorei e dei ballerini che, per legge, possono andare in pensione a 47 anni.

Oltre a loro, poi, possono accedere alla pensione a questa età i lavoratori che hanno una grave invalidità che gli impedisca di svolgere la propria professione. Nel caso delle donne l’invalidità deve essere almeno dell’80%: in questo caso, la pensione può arrivare a 56 anni. Nel caso in cui la disabilità riguardi la vista, invece, la pensionabilità scende a 51 anni.

Chi ne è escluso

Anche da questa pensione a 51 anni per chi ha una disabilità che riguarda la vista, però, ci sono alcune persone che ne restano escluse. Questo vantaggio, per i lavoratori con disabilità, riguarda solo chi è assunto come dipendente nel settore privato.

Ne restano fuori, quindi, i dipendenti pubblici e quelli autonomi, per i quali invece rimangono valide le classiche regole relative alla pensione e ai suoi tempi.