Pensioni, l’INPS fa gioire gli italiani | Soldi extra sul conto corrente: dal prossimo mese accredito doppio

Tanti soldi in più, è tutto vero: l’INPS oggi realizza sogni

Molti pensionati italiani lamentano cedolini troppo scarsi, a fronte dell’attuale costo della vita. Di fatto, sebbene l’importo delle pensioni venga periodicamente rivisto proprio in base all’inflazione, alcuni beni e servizi sono aumentati così tanto di prezzo che anche i periodici aumenti non sono sufficienti.

In effetti, il problema del costo della vita è concreto e riguarda non solo e non tanto i pensionati, quanto più le famiglie. Chi ha figli, infatti, si trova ad affrontare costi molto consistenti relativi all’istruzione e al tempo libero dei bambini e, se un tempo a supportare i figli già adulti che hanno famiglia erano i nonni, oggi con le pensioni così scarse non è più possibile.

Oggi, però, abbiamo una bella notizia: INPS ha ufficializzato un aumento del cedolino per i pensionati italiani. Tutto si vedrà già il prossimo mese: ecco di cosa stiamo parlando.

Un mese di agosto molto ricco

Il mese di agosto è sempre piuttosto costoso, per gli italiani. A pesare sulle tasche delle famiglie sono soprattutto le vacanze, tema che quest’anno è stato al centro del dibattito proprio per via degli aumenti che hanno caratterizzato il settore turistico nella sua interezza. Ad aumentare di prezzo, infatti, non sono stati solo gli hotel, i villaggi e le strutture ricettive, ma anche i trasporti come l’aereo, il treno o l’autostrada, quindi anche i carburanti e tutto ciò che è connesso ai viaggi. Oggi, però, abbiamo una bella notizia per i pensionati: ad agosto, infatti, non riceveranno solo la consueta rata pensionistica, ma anche il rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi.

Ovviamente, questo riguarda i pensionati che, in sede di compilazione del modello 730, hanno scelto l’INPS come sostituto di imposta e nel caso in cui abbiano firmato la propria dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno.

A chi non arriverà

Ci saranno dei pensionati, però, che nel cedolino di agosto non troveranno alcuna somma aggiuntiva: non si tratterà di un errore o di una svista, infatti, ma semplicemente di tempistiche.

Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi dopo il 30 giugno, infatti, riceverà i rimborsi Irpef nei mesi successivi ad agosto: chi l’ha presentata entro il 30 luglio la riceverà a settembre e così via. Non si tratta quindi di una dimenticanza o di una svista, ma è semplicemente una questione di attesa.