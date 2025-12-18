Perché e dove falliscono le donne. Ecco la risposta più convincente di sempre

Perché e dove falliscono le Donne, questo è il titolo del mio libro che ha riscosso diverse recensioni positive, che lo hanno definito “provocatorio, lucido, un libro che interroga, mette in discussione, fa riflettere…”. Il libro rappresenta sicuramente un valido aiuto per sapersi rispettare, farsi rispettare e amarsi, nonché farsi delle domande dirette e profonde. Sono del parere che sia di essenziale importanza fare e farsi domande cercando la risposta che sia più profonda, diretta, sincera e attendibile.

Ed è proprio questo il filo conduttore, il fine di questa rubrica: farci domande di ogni genere, anche le più scomode, difficili, intime (ovviamente con il consenso privacy, quindi scegliendo se preferite rimanere anonimi e ottenere una risposta non pubblicata ma in privato). Le domande possono essere di diversa natura: sulla vita, le proprie esperienze, attualità, dubbi. Fateci una domanda "Perché?", alla quale vorreste una risposta "Perché…", scrivendoci nel commento all'articolo o direttamente all'indirizzo: info@ilquotidianodellazio.it

La rubrica si chiama “I Perché di Azra”

Le domande più frequenti che mi sono state poste circa il mio libro “Perché e dove falliscono le Donne” sono: “Perché questo titolo? Perché al posto della parola falliscono non hai scritto non riescono, oppure perdono?” E mentre leggete questo articolo, vi fate le stesse domande? Se sì, mi farebbe tanto piacere sapere “Perché? Cosa vi spinge o stimola a farle?”. Potete scrivere le vostre risposte tra i commenti qui sotto o direttamente all’indirizzo: info@ilquotidianodellazio.it

In ogni caso, la risposta alla domanda sul perché abbia scelto il termine “falliscono”, si trova nell’introduzione del libro:

“La scelta della parola falliscono (v. fallire) nel titolo “Perché e dove falliscono le donne” mi era sembrata troppo dura. Preferivo le parole non ci riescono, sbagliano ecc. Tuttavia, dopo una lunga riflessione ho lasciato la parola “falliscono”, per analizzare non solo il duro significato di questa parola bensì l’enorme peso che tante Donne si caricano, si portano addosso per tutta la vita; dandosi colpe che non hanno, e dall’altra parte non accettano le “vere”, le “uniche” responsabilità che dovrebbero avere.”

Condividete con noi questo spazio dove il "perché?" (quindi la domanda) trova il suo "perché" (quindi la risposta) più profondo e sincero, diretto senza veli, né (pre)giudizi". Farsi la giusta domanda… è metà lavoro fatto. Non possiamo non citare la celebre frase di Einstein: "Se avessi un'ora per risolvere un problema da cui dipendesse la mia vita, spenderei i primi 55 minuti per capire quale domanda porre… perché una volta individuata la domanda giusta, potrei risolvere il problema in meno di cinque minuti."

E leggete e regalate questo libro, ne sarete entusiasti! Il modo più veloce per avere "Perché e dove falliscono le Donne" è cliccando qui.

Azra Hrusto