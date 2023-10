Perché le scarpe ‘suonano’?

(Adnkronos) – Perché alcune scarpe 'cigolano' e fanno rumore? A chi non sarà capitato almeno una volta di indossarle e provare un certo imbarazzo a camminare con questi 'sonagli' ai piedi. Sul web pullulano consigli e commenti su cause e rimedi per le scarpe che 'suonano' e scricchiolano. Spulciando in rete si scopre che il fastidioso inconveniente si verifica ad esempio quando la suola è nuova: in tal caso non resta che aspettare che col tempo si consumi. Capita anche che si formino delle bolle d'aria tra la soletta e l'interno delle scarpe (se è così sarà utile usare del borotalco), o che le scarpe abbiano preso umidità o che i tacchi siano fatti con materiale plastico. Di sicuro un suggerimento può valere per tutti: farsi una bella passeggiata dentro il negozio prima di un nuovo acquisto e concentrarsi sui piedi sperando non diventino 'canterini'. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata