Perdi peso mangiando ciò che vuoi: la dieta dei ‘miracoli’ dura solo pochi giorni | Torni in forma senza sforzi

Finalmente è arrivata la dieta che tutti stavamo aspettando: consente di perdere peso senza fare troppe rinunce.

Si possono perfino mangiare il pane e il gelato. Insomma, ora non avrai più scuse: il dimagrimento è assicurato.

Scopri in che cosa consiste l’approccio alimentare che permettere di liberarsi in pochi giorno dei tanti odiati kg di troppo. La prova costume questa volta sarà una passeggiata.

Si tratta di una vera dieta-salva estate veloce e sicura. Possono seguirla tutti, a patto di modularla in base al proprio fabbisogno energetico.

Dieta, il regime alimentare efficace per dire addio ai kg di troppo velocemente

In questo periodo dell’anno sono tanti coloro che hanno il desiderio di perdere qualche chilo, soprattutto in vista delle prossime vacanze e dunque anche della tanto temuta prova costume. Per questo motivo si sente parlare di tantissimi programmi di dimagrimento diverso, che si dimostrano più o meno efficaci. A quanto pare però c’è una dieta nuova, del tutto rivoluzionaria, che consente in poca tempo e senza patire la fame di tornare in forma. Prevede un introito giornaliero calorico di circa 1.200 calorie e alcune regole fondamentali. Innanzitutto, lo zucchero va eliminato, così come pure il pane bianco, le bevande gasate, gli alcolici e i condimenti, fatta eccezione dell’olio extravergine di oliva (un cucchiaino massimo a pasto) e dell’aceto di mele.

Inoltre si può bere solo un caffè al giorno e bisogna svolgere ogni giorno circa 30 minuti di attività fisica. Questa dieta può essere eseguita per 3 o 5 giorni e permette di sentirsi più leggeri e di sgonfiarsi. Scopriamo tutti i dettagli dell’approccio alimentare che sta conquistando tantissime persone, che sono riuscite già a ottenere il peso desiderato.

Dimagrire in poco tempo e senza patire la fame

Il menu tipo di questa particolare dieta dimagrante prevede il primo giorno una colazione con fette biscottate e succo di frutta. A seguire un panino col del prosciutto crudo magro. Cena con petto di pollo alla griglia e insalata, senza carboidrati. Il secondo giorno si potrà fare colazione con un caffè zuccherato delle gallette di Kamut. A pranzo si può mangiare un trancio di tonno, un frutto e a cena spinaci e uova sode. Il terzo giorno invece si può mangiare a colazione uno yogurt magro alla frutta con fette biscottate integrali. A pranzo insalata di mare con melanzane e a cena zucchine grigliate e spaghetti col pomodoro fresco. Il terzo giorno, se se ne sente l’esigenza, si può mangiare un pezzettino di pane e anche una coppetta di gelato.

Come si può notare, leggendo il menu, il successo di questa dieta è quello di essere precisa e drastica da un lato ma di concedere dall’altro anche degli alimenti generalmente proibiti. Evitare di imporre un regime alimentare troppo restrittivo consente di ottenere più risultati.