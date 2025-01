Perdita di capelli, per fortuna mi hanno consigliato lo SHAMPOO migliore | Costa meno di una pizza, è una garanzia

La perdita di capelli è un problema che ti affligge? Prova subito questo shampoo il suo costo è davvero molto economico!

I capelli sono una parte del corpo molto importante oltre ad essere un vero simbolo di bellezza e fierezza. Per questo, prendersene cura richiede alcuni passaggi fondamentali.

Tra gli step che non vanno sottovalutati, c’è proprio quello della detersione. Infatti, quando ci laviamo i capelli possiamo scegliere di usare un tipo di shampoo al posto di un altro.

E’ bene in ogni caso, scegliere attentamente lo shampoo per avere una chioma sana e lucente, evitando di ricorrere al primo che ci capita quando siamo al supermercato.

Sebbene ci siano un’infinità di shampoo, ognuno con una propria caratteristica, una delle recenti classifiche diffuse da Altroconsumo ha suggerito quale sia il migliore da scegliere.

La classifica degli shampoo

L’associazione dei consumatori ha analizzato una serie di marchi di prodotto, sia tra i più noti che tra quelli che troviamo nei discount. Le analisi si sono soffermate sulla loro composizione, valutando anche l’efficacia del prodotto rispetto a quanto dichiarato sulla confezione. Se ad esempio da uno shampoo ci si aspettava che riparasse i danni dei capelli, Altroconsumo ne ha valutato l’efficacia in questo senso.

Un altro elemento preso in considerazione è il prezzo. Come spesso accade, infatti, le classifiche di Altroconsumo forniscono anche dati interessanti sul rapporto qualità-prezzo dei prodotti. Non a caso capita spesso che alcuni prodotti dei discount, ad esempio quelli a marchio Lidl o Eurospin, si aggiudichino posizioni piuttosto alte nelle varie classifiche. Scopriamo quali sono i top 5.

Ecco il migliore shampoo da scegliere

Come riporta casertanotizie.com, partendo dall’ultima posizione ovvero la quinta, troviamo Omia Fisia Semi di Lino a 3,95 euro e Garnier Fructis addio danni a 2,41 euro. In quarta posizione si colloca Pantene Pro-v rigenera e protegge, a 2,91 euro. Salendo verso il podio c’è Garnier Ultradolce rimedio d’Acero. Questo prodotto ha totalizzato 64 punti su 100 e ha un costo di 2,62 euro a flacone. In seconda posizione troviamo il Cien Repair Keratin Power Formula, un prodotto che troviamo in vendita da Lidl a un prezzo davvero molto basso: 1,39 euro a flacone.

Ad aggiudicarsi il primo posto invece c’è Testanera Gliss Supreme Repair, con un punteggio di 69/100 e un costo di 2,48 euro a confezione. Eppure, pur essendo il primo in classifica, questo prodotto ha ottenuto una nota di demerito poiché la bottiglia presenta dei claim non corretti e sensazionalistici. Promettendo ad esempio di riparare i danni subiti dai capelli. Si tratta di un buon prodotto da supermercato, in quanto restituisce corpo e lucentezza ai capelli, ma forse riparare del tutto i danni è un pò troppo esagerato, secondo Altroconsumo. Sarebbe meglio quindi, ridimensionarsi un po’!