‘Pericolo infezioni’: il Ministero della Salute ha emesso il comunicato | È made in Italy ma non va mangiato

Pericolo infezioni per questo particolare prodotto alimentare. Se lo mangi corri un grosso rischio per la tua salute.

Il prodotto alimentare made in Italy in questione è stato richiamato dal mercato su precisa volontà del Ministro della Salute, che ha condiviso un comunicato pubblico per annunciarne l’immediato richiamo.

Scopri di quale prodotto si tratta e, se lo hai acquistato, gettalo via immediatamente. Fai attenzione a non mangiare questo alimento: potresti essere contagiato.

Ecco l’avviso ufficiale del Ministero della Salute italiano. che ha messo in guardia sul pericolo infezioni per chi consuma la particolare referenza ritirata da tutti i supermercati del Paese.

Pericolo infezioni, richiamato il prodotto alimentare made in Italy

Non è la prima volta, purtroppo, che il Ministero della Salute interviene per provvedere al ritiro, con effetto immediato, di un prodotto alimentare. Il richiamo può avvenire per svariate ragioni e una delle più frequenti è la rilevazione di sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana. È proprio questo il caso dell’ultima referenza, che era stata immessa sul mercato e venduta nei maggiori punti vendita della grande distribuzione italiana, ma che è stata appena ritirata.

Il cibo, ritenuto potenzialmente pericoloso per la salute umana, è distribuito da Penny Market S.R.L. e prodotto da Colla S.p.A. Scopriamo di quale prodotto si tratta, e che cosa fare, se si dovesse “scoprire” di averlo messo nel proprio carrello della spesa.

Ritirata la referenza distribuita da Penny Marker per possibile contagio con il pericoloso batterio

Il prodotto ritirato è il mix di formaggi grattugiati del marchio Sapori di Cascina. Come ha fatto sapere il Ministero della Salute, tramite lo specifico comunicato pubblico, il prodotto e, in particolar modo, il lotto di produzione numero 2304, con scadenza 04 09 2024, prodotto da Colla S.p.A. nello stabilimento di via Sant’Anna 10, 29010 Cadeo (PCV), venduto in confezioni da 500 grammi, potrebbe essere stato contaminato dalla cosiddetta Listeria monocytogenes.

L’infezione da Listeria, chiamata in gergo listeriosi, è un’infezione alimentare che prende il nome proprio dal batterio che contamina il cibo attraverso il terreno e l’acqua. Sono in genere gli ortaggi e le verdure ad entrare a contatto con questo batterio e gli animali che consumano il cibo vegetale contagiato possono essere infettati e possono diventare, a loro volta, veicolo di infezione, pur senza presentare sintomi evidenti. Il prodotto dunque non va assolutamente ingerito. Chi lo avesse acquistato, e non ancora consumato, può richiedere il rimborso al punto vendita in cui è stato comprato, presentando lo scontrino di acquisto.