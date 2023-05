Pescara, 12enne cade dalla finestra a scuola: è grave

(Adnkronos) – Ha detto all'insegnante che voleva prendere una boccata d'aria ed è andata verso la finestra della propria classe da cui è improvvisamente caduta. L'incidente questa mattina a Pescara nella scuola media '11 Febbraio '44' di via strada Colle pineta a Pescara. La ragazzina, di 12 anni, è precipitata dal primo piano. Subito sono scattati i soccorsi. E' stata trasportata in ospedale in codice rosso: la stanno sottoponendo a vari accertamenti, tra cui la Tac, per capire quali traumi ha riportato. Viene costantemente monitorata dai sanitari. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i carabinieri per ricostruire l'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

