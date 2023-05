Philip Morris, il più importante acquirente di tabacco in Campania

(Adnkronos) – Nella filiera tabacchicola 10.000 degli oltre 28.700 addetti operano in Campania. L'impatto economico stimato diretto, indiretto e indotto degli accordi per l'anno 2022 è stato in Campania di 82 milioni di euro. Philip Morris è il più importante acquirente di tabacco in Campania, pari al 65% della produzione tabacchicola campana. E' inoltre un soggetto rilevante nell’acquisto di tabacco di prima lavorazione. L’impatto occupazionale nell’ambito della filiera è particolarmente rilevante anche in questa regione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata