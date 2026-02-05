Piano periferie di Roma Capitale: riattivazione dell’illuminazione a Castelverde dopo dieci anni

Roma Capitale accelera sul recupero delle infrastrutture nelle periferie e avvia un intervento atteso da anni nel quadrante Est: partono i lavori per l’adeguamento e la riattivazione dell’impianto di illuminazione pubblica nel quartiere Castelverde, in Municipio VI, oltre il Grande Raccordo Anulare lungo l’asse di via Massa di S. Giuliano, a ridosso del corridoio che collega via Prenestina e via di Lunghezza.

Un’opera realizzata nel 2014 e rimasta spenta per oltre un decennio, bloccata da passaggi amministrativi complessi e da iter rimasti incompiuti. L’obiettivo dichiarato è ripristinare un servizio essenziale, con ricadute dirette su sicurezza, fruibilità degli spazi pubblici e qualità della vita. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Castelverde e l’illuminazione pubblica: cosa prevede l’intervento e dove si lavora

I lavori, affidati alla Società ACEA Areti I.P. e finanziati da Roma Capitale per un importo di circa 76.000 euro, riguarderanno un’area sensibile del quartiere: le zone adiacenti al polo sociale e sportivo di Castelverde in via Civitella Casanova, oltre ai parcheggi e agli spazi limitrofi in via Montepagano e via Corvara. La durata prevista è di circa 30 giorni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sul piano operativo, l’intervento punta all’adeguamento degli apparati esistenti e alla messa in esercizio dell’impianto, riportando continuità di servizio in punti di aggregazione e percorrenza quotidiana che, senza luce, diventano più fragili in particolare nelle ore serali.

Il piano di riaccensione nelle periferie: un modello procedurale per sbloccare le opere ferme

La novità, per l’amministrazione, non riguarda solo Castelverde. Il cantiere viene presentato come applicazione di un modello procedurale coordinato dalla Direzione Generale di Roma Capitale, pensato per sbloccare gli impianti di illuminazione pubblica rimasti “incompiuti”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Molte infrastrutture realizzate dalle A.C.R.U. (Associazioni Consortili di Recupero Urbano) nel periodo 2000-2016, infatti, sono rimaste sospese per mancati collaudi, consegne non perfezionate, documentazioni frammentate o passaggi patrimoniali non completati. Il risultato è noto: opere pagate, spesso fisicamente presenti, ma non fruibili dai cittadini.

Roma Capitale indica come chiave la sinergia operativa fra Dipartimento Attuazione Urbanistica, Dipartimenti competenti su infrastrutture e lavori pubblici, Patrimonio e il gestore ACEA Areti I.P., con un obiettivo pragmatico: acquisire più rapidamente gli impianti al patrimonio comunale e metterli in funzione, superando blocchi amministrativi che, negli anni, hanno prodotto disservizi e disuguaglianze territoriali.

Opere pubbliche nelle periferie: 100 milioni e una mappatura per interventi progressivi

L’intervento di Castelverde si inserisce nel Piano per le Opere Pubbliche nelle periferie approvato dall’amministrazione capitolina, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro. La linea è sistemica: mappare gli impianti in condizioni analoghe a quelle di Castelverde, definire priorità e procedere con una rifunzionalizzazione progressiva e definitiva.

In un territorio complesso come quello romano, il tema dell’illuminazione pubblica si intreccia con mobilità, sicurezza urbana, cura dello spazio comune e coesione sociale: un lampione acceso non risolve tutto, ma cambia il modo in cui un quartiere vive strade, parcheggi, spazi sportivi e percorsi pedonali.

Le dichiarazioni di Veloccia e Segnalini: “sicurezza e dignità”, “metodo per superare i blocchi”

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia collega Castelverde ai risultati ottenuti nel 2025 a Cerquette Grandi (Municipio XIV), indicando la volontà di replicare il modello: “La nostra priorità è colmare il gap di servizi essenziali nelle zone periferiche ex abusive. Non si tratta solo di accendere dei lampioni, ma di garantire sicurezza e dignità a migliaia di famiglie che attendono queste risposte da troppo tempo”.

Il riferimento alle aree “ex abusive” è un punto politico e amministrativo: quartieri cresciuti con dinamiche urbanistiche complesse hanno spesso pagato ritardi più lunghi nell’accesso ai servizi.

Sulla stessa linea l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, che descrive l’operazione come un recupero di infrastrutture esistenti: “Con l’intervento di Castelverde sblocchiamo un’opera pubblica realizzata oltre dieci anni fa e mai entrata in funzione. È un lavoro concreto di recupero e rimessa in esercizio di infrastrutture esistenti, che restituisce al quartiere un servizio essenziale come l’illuminazione pubblica”.

L’accento viene posto sul metodo: mettere allo stesso tavolo Dipartimenti e gestori per trasformare opere ferme in servizi reali.

Cosa cambia per il Municipio VI: tempi, controlli e ricadute sul vivere quotidiano

Per il Municipio VI l’avvio del cantiere rappresenta un segnale atteso: l’illuminazione in prossimità di poli sportivi e spazi di sosta incide su percezione di sicurezza, uso serale delle aree pubbliche, presidio sociale informale. In termini amministrativi, il lavoro a Castelverde assume valore di “prova generale” per affrontare altri nodi simili: opere presenti, ma non collaudate; impianti completati, ma non presi in carico; infrastrutture create per servire quartieri cresciuti rapidamente e rimaste senza gestione pienamente definita.

Se il cronoprogramma dei circa 30 giorni verrà rispettato, il quartiere potrà vedere un cambiamento immediato. Ma l’indicazione più ampia, per Roma, è il tentativo di chiudere una stagione di incompiute e stalli, con una procedura più snella e una responsabilità amministrativa più netta. L’illuminazione pubblica, in questa prospettiva, diventa un indicatore di equità territoriale: un servizio basilare che misura quanto una città riesca a garantire diritti di cittadinanza anche oltre il Raccordo.