Piantedosi: “Importante utilizzo sociale beni confiscati”

(Adnkronos) – "C'è un grandissimo valore simbolico in questa giornata di oggi, perché recuperare a destinazione soprattutto sociale significa dare un segnale importante di inversione di tendenza rispetto a quelli che sono stati i tradizionali messaggi mafiosi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Marsala (Trapani) durante la cerimonia di intitolazione alla memoria del Prefetto Fulvio Sodano di un bene confiscato in Piazza della Vittoria, destinato dal Comune ad ospitare il Centro socio-educativo ''I Giusti di Sicilia''. "Quel welfare mafioso – dice ancora il ministro – che si è affermato qualche volta, soprattutto al Sud". "Oggi c'è un valore simbolico che va oltre i più importanti valori sostanziali che pure ci sono, perché noi stiamo facendo un importante lavoro di recupero anche dal punto di vista di finalizzazione economica di molte aziende confiscate alla mafia", dice ancora il ministro. "Con gravissimi problemi – aggiunge – perché esiste una economia mafiosa che quando l'azienda viene sequestrata fa registare per il singolo bene il cosiddetto 'choc di legalità'. Quindi, è un tema molto importante la restituzione dei beni confiscati alla mafia per l'utilizzo sociale. E' per noi un punto prioritario". —[email protected] (Web Info)

