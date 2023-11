Piantoni (Fondazione Valle dei Segni): “Muoversi all’unisono per rendere unica l’esperienza in Valle Camonica”

(Adnkronos) –

Presentato a Capo di Ponte il progetto Imago, programma di valorizzazione della Valle Camonica. "La strategia è quella di incrociare diversi punti – spiega Alberto Piantoni, presidente Fondazione Valle dei Segni. Prima di tutto la cultura, poi la capacità di offerta della valle anche in termini di ospitalità e, infine, un lavoro di formazione e ricerca. La valle deve muoversi all'unisono per far conoscere le sue grandi proposte". Lo scopo è quindi far conoscere la Valle Camonica, anche conosciuta come Valle dei Segni per via delle sue incisioni rupestri, a livello nazionale e internazionale. "Vogliamo mettere in moto il sistema Valle Camonica – prosegue Piantoni – un sistema fatto di industrie, vitivinicolture, proposte culturali e tanto altro. Si tratta di microsistemi che non sono collegati tra loro. Questo progetto ha l'ambizione di metterli in rete e proporli al turismo sia internazionale sia di prossimità. Per evitare un turismo mordi e fuggi è fondamentale effettuare una comunicazione corretta rivolta alle persone che arriveranno in valle. Oggi abbiamo un'idea, ma questa idea è da completare. È un investimento che deve produrre occupazione e deve produrre un posizionamento della nostra valle più alto e più concreto".

