Piastrelle del bagno, togli il calcare con una passata | L’ingrediente perfetto ce l’hai già dentro casa

Calcare sulle tue piastrelle del bagno? Niente paura con questo ingrediente riuscirai ad eliminare il problema. Ecco cosa devi fare

Che siano pareti del bagno o pavimento, le piastrelle rappresentano il rivestimento che grazie alle sue caratteristiche tecniche del materiale riesce a resistere agli schizzi d’acqua.

In commercio ci sono diversi formati, tipologie e colori, la scelta quindi è vasta. Ma non solo. Le piastrelle riescono a resistere molto bene anche alle aggressioni chimiche dei prodotti per la pulizia utilizzati regolarmente nei bagni e nelle cucine.

Se da una parte la loro resistenza è un punto di forza, dall’altra purtroppo, le incrostazioni di calcare sono una minaccia costante. In particolare, ciò accade nelle docce a filo pavimento. L’acqua del rubinetto, purtroppo, è spesso calcarea e lascia residui bianchi che sono visibili soprattutto sulle piastrelle scure. Molto spesso questa patina bianca si incrosta così bene che diviene quasi impossibile da rimuovere.

Per prevenire il problema si potrebbe optare per un addolcitore d’acqua ma non sempre ciò è possibile economicamente o tecnicamente. Fortunatamente però, esistono dei rimedi validi per disincrostare le piastrelle del bagno.

Il problema del Calcare

Il calcare è un problema che riguarda non solo le piastrelle del bagno ma varie parti della nostra casa come i rubinetti della cucina. Le tracce biancastre che si notano non sono altro che residui accumulati dei sali contenuti nell’acqua.

Questi sali minerali rendono l’acqua più o meno calcarea e più o meno dura. Oltre ad essere antiestetico il reale problema nasce perché compromette il funzionamento degli elettrodomestici.

Puoi risolverlo in questo modo con questi prodotti

E’ sempre meglio partire da soluzioni più semplici e naturali prima di arrivare ad utilizzare dei prodotti aggressivi. In entrambi i casi, è consigliabile indossare i guanti e occhiali protettivi. La pelle non è resistente quanto le piastrelle.

Passiamo ora al rimedio naturale. Si tratta del succo di limone. Oltre ad essere facilissimo da preparare è anche economico. Dovrai semplicemente spruzzarlo sulle superfici incrostate e lasciarlo agire per almeno 10 minuti, ma anche più a lungo se il calcare sulle piastrelle è molto. Non troppo a lungo, però, perché l’acido citrico, naturalmente contenuto nel succo di limone, potrebbe rovinare rivestimenti e maioliche smaltate. Infine ti basterà grattare con una spugna abrasiva e il gioco è fatto! Un altro rimedio della nonna in alternativa a questo, potrebbe essere l’aceto bianco. Anche questo è molto economico ed efficace. Come nel caso del limone va lasciato agire per una decina minuti e poi si può grattare con la spugna. L’unico inconveniente è l’odore meno gradevole di quello del limone e può essere persistente!