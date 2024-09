Piatti e bicchieri opachi, la lavastoviglie non fa più il suo lavoro? Nessun problema: al posto del detersivo mettici questo

Basta usare piatti e bicchieri opachi, fai brillare la tua cucina con questo metodo fai da te, economico e semplicissimo.

Piatti e bicchieri opachi, il trucchetto per far sparire gli aloni

Spesso capita che dopo alcuni lavaggi i piatti e i bicchieri perdano la loro lucentezza ma avere in cucina delle stoviglie che non sono brillanti, anche se magari sono state acquistate da poco, non è una sensazione piacevole. Inevitabilmente la tavola perde di di vivacità e gli utensili che usiamo per pranzare e cenare appaiono vecchi e usurati. Per fortuna però esiste un metodo che riesce a eliminare il problema di piatti e bicchieri opachi.

Se anche tu desideri delle stoviglie sempre luminose e splendenti, allora metti in pratica il segreto per far tornare piatti e bicchieri opachi come quando erano ancora sullo scaffale del negozio in cui li hai acquistati.

Il metodo infallibile per far tornare le stoviglie come nuove

La ragione per cui piatti e bicchieri diventano opachi è una conseguenza della corrosione del vetro durante l’utilizzo, all’accumulo di calcare durante il lavaggio oppure di un utilizzo non corretto della lavastoviglie, perché non tutti i bicchieri e i piatti sono adatti al lavaggio con gli elettrodomestici. A rendere piatti e bicchieri opachi può anche essere un uso eccessivo del sale, del brillante o del detersivo usati in lavastoviglie. Anche una temperatura o un ciclo di lavaggio errati possono togliere la brillantezza alle stoviglie. Dunque per prima cosa occorre fare attenzione alla quantità di sale o di brillante che si utilizza e essere sicuri di dosarli alla perfezione e, nel caso in cui ormai piatti e bicchieri si siano già opacizzati, si può mettere in atto qualche utile rimedio fai da te.

Un’ottima strategia, economica e semplice da mettere in atto, è lasciare piatti e bicchieri opachi in una bacinella piena di acqua calda per circa 8 ore con 4 cucchiai di bicarbonato di sodio. Lo stesso procedimento è efficace anche con l’aceto, in sostituzione del bicarbonato. In alternativa, si può inserire nella lavastoviglie una ciotola con dell’aceto, che eliminerà il calcare residuo durante il lavaggio.