Piatti tipici Capodanno, nel Lazio questa TORTA è di buon augurio | Due ingredienti e il gioco è fatto, Sora Maria approva

Se sei alla ricerca di una ricetta per il pranzo del primo dell’anno, non perderti il più buono dei piatti tipici di Capodanno.

Farai un figurone e metterai tutti d’accordo, grazie alla buonissima pietanza tipica delle Feste.

Si tratta di una leccornia dal sapore delicato che mette d’accordo qualsiasi palato, ti chiederanno tutti il bis.

Per altro questa ricetta porta bene: è perfino chiamata la torta beneaugurante. Scopri perché e come fare a realizzarla in casa.

Non è complicato preparare questo buonissimo piatto tipico di Capodanno, procurati gli ingredienti necessari, segui i passaggi e buon appetito.

Piatti tipici di Capodanno, la torta beneaugurante tipica della regione Lazio

Le Feste di Natale sono il periodo dell’anno ideale per gustare leccornie dolci e salate senza sensi di colpa e non c’è niente di meglio di riscoprire i sapori della tradizione. Ora che il santo Natale è passato si pensa al cenone di San Silvestro e al pranzo di Capodanno, ma anche alla dolcissima Epifania. Insomma, è ancora il momento giusto per lasciarsi andare ai piaceri della buona tavola.

Se hai voglia di onorare i piatti tipici di Capodanno, allora dovresti provare una ricetta irresistibile che mette d’accordo tutti i palati e che piace a grandi e piccini. Si tratta di una pietanza salata a base di pasta sfoglia, formaggio filante, fiori di zucca e zucchine ,è la torta beneaugurante, tipica della regione Lazio e non solo. Scopri come si prepara, è semplicissimo.

La ricetta originale della tradizione

Per una torta rustica beneaugurante per sei persone occorrono un rotolo di pasta sfoglia, 150 grammi di formaggio a pasta filata, non stagionato, tipo Galbanino, quattro uova, 200 grammi di zucchine, una fetta di guanciale di 60 grammi, sale e pepe. Inoltre per la finitura servono cinque fette di formaggio tipo Galbanino e cinque fiori di zucca.

La prima cosa da fare è mettere il formaggio in freezer per circa 20 minuti. Poi bisogna tagliare il guanciale a cubetti e farlo rosolare in padella. Intanto, bisogna lavare le zucchine e tagliarle a fettine sottili, farle bollire circa due minuti in acqua bollente salata e scolarle. A questo punto il guanciale va unito alle uova in un recipiente capiente. Poi bisogna grattugiare in una ciotola il formaggio che è stato prima riposto in freezer, aggiungerlo alle uova e al guanciale e aggiustare di sale e pepe. Ora bisogna prendere la pasta sfoglia e stenderla su una tortiera rivestita di carta da forno e poi occorre bucare la superficie con la forchetta. A questo punto basta stendere sulla sfoglia le zucchine, le uova, la pancetta e il formaggio. Infine occorre completare con fiori di zucca, le restanti di formaggio e far cuocere la torta per mezz’ora in forno preriscaldato a 200°.