Piazza Augusto Imperatore aggiunge un tassello concreto alla sua nuova identità: nella piazza riqualificata apre “Augusto Caffè”, spazio destinato a caffetteria e pensato come servizio museale aggiuntivo per il vicino Museo dell’Ara Pacis e per il complesso archeologico del Mausoleo di Augusto. Un’apertura che punta a rendere l’area più vissuta, non solo attraversata, offrendo un punto di sosta per residenti e visitatori in uno dei luoghi simbolo del Tridente storico.

Piazza Augusto Imperatore, apre “Augusto Caffè”: orari lunghi e servizi integrati con i Musei civici

Il nuovo punto ristoro sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, con possibili estensioni serali in occasione di eventi, così da adeguarsi ai flussi che gravitano intorno ad Ara Pacis e al Mausoleo. Nello stesso spazio, già da giugno, sono attivi infopoint, bookshop e biglietteria dei Musei civici: un sistema che integra accoglienza, vendita e informazioni, semplificando l'esperienza di chi arriva in piazza e vuole orientarsi fra mostre, percorsi e visite.

Caffetteria “Augusto Caffè”: una piazza che torna nodo urbano nel cuore del Tridente

La riqualificazione non riguarda soltanto l'arredo o la pavimentazione: l'obiettivo dichiarato è riconnettere l'area del Mausoleo di Augusto allo spazio circostante, restituendo alla piazza un ruolo di collegamento nel tessuto cittadino, dal corridoio via del Corso–via di Ripetta fino al fronte dell'Ara Pacis.

L’idea è che il luogo diventi attrattivo per più motivi: il patrimonio archeologico, la dimensione museale, la possibilità di sostare, leggere, incontrarsi. In una città dove i grandi spazi spesso funzionano solo come snodi di passaggio, aggiungere servizi stabili significa lavorare sulla “vita” quotidiana della piazza. “Augusto Caffè”, interno

Apre “Augusto Caffè”: la visione dell’assessore Smeriglio e la tabella di marcia fino al 2027

All'inaugurazione è intervenuto l'assessore capitolino alla Cultura Massimiliano Smeriglio, che ha rivendicato il valore del risultato come esempio di collaborazione istituzionale e di capacità di portare a termine interventi complessi. Nel suo intervento ha ringraziato il progettista e la Sovrintendenza Capitolina, ricordando anche l'impegno sui cantieri Pnrr seguiti in città.

La linea dell’amministrazione, spiegata dall’assessore, è chiara: far sì che lo spazio sia pienamente vissuto e completare i lavori rendendo la piazza sempre più fruibile, con caffetteria, bookshop e attività collegate, entro la primavera 2027.

Roma, apre “Augusto Caffè”: architettura e accessi, cordonate e affaccio sul Mausoleo

La nuova sistemazione urbanistica è pensata per mettere in relazione quote diverse, collegando il piano stradale attuale con l’area del Mausoleo e valorizzando, dove possibile, elementi storici come porzioni di pavimentazione antica in travertino.

La caffetteria è concepita come spazio passante, con accessi posizionati in corrispondenza dei pianerottoli che chiudono le cordonate: una scelta che rafforza la funzione di attraversamento e, insieme, quella di sosta e contemplazione, con un affaccio privilegiato sul monumento e sulla piazza.

Piazza Augusto Imperatore, apre “Augusto Caffè”: chi gestisce il servizio e perché è un segnale per il turismo culturale

Il servizio è affidato in concessione a Le Caffetterie di Palombini Srl, aggiudicataria della gara a procedura aperta indetta da Zètema Progetto Cultura nel 2025, nell’ambito del contratto di servizio con Roma Capitale. È un dettaglio che conta perché racconta come l’area stia assumendo una fisionomia da “porta museale” a cielo aperto, dove l’offerta culturale viene affiancata da servizi capaci di sostenere la visita e migliorare l’accoglienza.

Per turisti significa avere un punto di riferimento immediato; per i romani un motivo in più per tornare in un luogo che, per anni, è rimasto percepito come incompiuto o distante dalla vita quotidiana.