Picchiapò, l’eccellenza romana LOW COST | Non tutti sanno che è solo questa la ricetta originale, piatto perfetto tutto l’anno

Se vuoi gustare una vera specialità romana allora dovresti mangiare il Picchiapò, sono buoni da leccarsi i baffi.

Questa ricetta racchiude tutto il sapore della tradizione gastronomica di Roma e dintorni e non può proprio mancare nella lista dei cibi da gustare a Roma e dintorni.

Scopri qual è la ricetta originale e preparati a gustare una prelibatezza speciale.

Divertiti a preparare il lesso Picchiapò e fallo assaggiare a tutti tuoi ospiti, grandi e piccini!

Picchiapò, la ricetta romana da non perdere

Nella tradizione gastronomica romana ci sono tante ricette povere, ma ricche di gusto. La cucina del Lazio d’altronde è nota per i suoi piatti dal gusto intenso e dal sapore deciso e il lesso alla Picchiapò no è da meno. Se ti stai domandando da dove derivi questa ricetta, sappi che è nata nelle cucine casalinghe della capitale d’Italia e che è talmente radicata nella cultura culinaria locale da essere diventata un must. Non solo, piatti di Picchiapò sono stati perfino protagonisti del grande schermo italiano. Li troviamo infatti in una pellicola diretta da Ettore Scola, il celebre film “C’eravamo tanto amati” del 1974.

Ora scopri come si prepara questa pietanza e preparati a leccarti i baffi. Farai felici tutti i tuoi amici e tutti gli ospiti ti chiederanno il bis. Ora leggi con attenzione quali ingredienti occorrono e segui, passo dopo passo, il procedimento per cucinare un piatto di Picchiapò nel pieno rispetto della tradizione.

Come si prepara questa prelibatezza low cost

Per preparare il lesso alla Picchiapò servono quattro cipolle bianche, una costa di sedano due pomodorini datterini, una carota, una patata, prezzemolo quanto basta, sale fino quanto basta, 50 g di olio extravergine di oliva, 500 g di passata di pomodoro e un chilo di cappelli del prete. Per prima cosa occorre versare una pentola colma di acqua fredda pomodori, patate, sedano e carote. Poi va sbucciata la cipolla e va unita la carne. A questo punto basta aggiungere del sale grosso e far bollire per circa due ore. Intanto occorre tritare tre cipolle bianche e farle rosolare in una padella, salare aggiungere un mestolo del brodo della carne e far completare la cottura delle cipolle a fuoco basso.

Ora occorre tritare il prezzemolo e, concluse le due ore di cottura della carne, si può spegnere il fuoco, tirare fuori la carne e tagliarla a fette sottili. Dopodiché la carne va messa nella padella dove è stata cotta la cipolla. Ora nella padella va aggiunto un mestolo di brodo della carne insieme alla passata di pomodoro. Il tutto va cotto circa un quarto d’ora. A questo punto il lesso alla Picchiapò è pronto, basta aggiungere una spolverata di prezzemolo tritato e magari anche un filo di olio d’oliva extravergine e servire.