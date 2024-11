Piedimonte San Germano, lite tra minori sfiora la tragedia: aggredito con cacciavite

Il parco pubblico di Piedimonte San Germano, luogo di ritrovo abituale per molti ragazzi della zona, è stato teatro di una lite tra due adolescenti è degenerata in un’aggressione con un cacciavite, che per un soffio non si è trasformata in tragedia. Il grave episodio si è verificato nei giorni scorsi, scatenando preoccupazione tra i residenti e mettendo in allerta le forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, due giovani, entrambi di età inferiore ai 15 anni, avrebbero cominciato a discutere animatamente, per ragioni ancora da chiarire. La discussione è degenerata rapidamente e, a un certo punto, uno dei ragazzi ha tirato fuori un cacciavite che teneva nascosto nella giacca e ha sferrato due fendenti alla schiena dell’altro. Fortunatamente, il giubbotto della vittima ha attutito l’impatto dell’arma, evitando lesioni più gravi. Il ragazzo, ferito ma non in pericolo di vita, è stato accompagnato al pronto soccorso dai genitori, dove ha ricevuto le prime cure e una prognosi di cinque giorni, sufficiente per ristabilirsi.

La denuncia

Una volta dimesso, la famiglia si è recata alla caserma dei carabinieri per formalizzare una denuncia contro l’aggressore. La giovane vittima ha raccontato l’accaduto, confermando di essere stato colpito con un cacciavite, sebbene l’oggetto non sia stato rinvenuto durante le successive ricerche delle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno ora cercando di fare chiarezza sulle motivazioni che hanno scatenato il gesto violento, indagando inoltre su una possibile escalation di atti simili in zona.

Un episodio non isolato

Questo episodio, purtroppo, non sembra essere isolato. Nella provincia, infatti, si è recentemente verificato un caso altrettanto inquietante a Ferentino, dove un sedicenne è stato accoltellato alla schiena da un coetaneo, rischiando di perdere la vita. Le autorità stanno monitorando con attenzione l’aumento di episodi di violenza tra adolescenti, fenomeno che sta sollevando allarme e apprensione nella comunità locale e che richiede interventi mirati per garantire la sicurezza dei ragazzi nei luoghi pubblici.