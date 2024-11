Pier Silvio Berlusconi, finalmente arriva il Si | L’annuncio è imminente: gioia immensa per la splendida notizia

Il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi sta per pronunciare un ‘sì’ molto importante. Il mondo dello spettacolo è a dir poco entusiasta

Come tutti sanno Pier Silvio Berlusconi è sentimentalmente legato da anni alla conduttrice e showgirl di origine veneta Silvia Toffanin. L’incontro, fatale, tra i due è avvenuto quando l’ex modella faceva parte della squadra delle ‘Letterine’ del programma ‘Passaparola’ condotto da Gerry Scotti.

È stato un colpo di fulmine, ma quello che poteva sembrare poco più che un tenero e spensierato flirt si è trasformato in un amore vero e profondo. Tanto che la coppia formata dal presidente di Mediaset e la conduttrice di ‘Verissimo‘ dopo oltre vent’anni è una delle più amate e invidiate dello showbiz.

Nel frattempo dalla loro relazione sono nati due figli a sancire una love story destinata a durare per sempre. Manca però un unico particolare, che ad oggi non si è ancora concretizzato: il matrimonio. Nonostante le voci che ogni tanto circolano, sembra che da Pier Silvio la richiesta a Silvia di convolare a nozze non sia mai arrivata.

In attesa che arrivi la fatidica proposta, ammesso che prima o poi arrivi, il numero uno del colosso di Cologno Monzese avrebbe pronunciato un altro importante ‘Sì’. In ballo però non c’è una cerimonia di nozze, ma un accordo tra RAI e Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi, c’è finalmente il via libera: grande entusiasmo in RAI

La notizia è stata diffusa dal giornalista della rivista ‘Oggi’, Alberto Dandolo, tra i maggiori esperti di gossip e spettacolo. Secondo quanto riporta Dandolo qualche giorno fa il nuovo conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, avrebbe avanzato una richiesta molto precisa ai vertici di Mediaset.

Com’è noto il conduttore fiorentino è alle prese con l’organizzazione della kermesse sanremese e tra i vari profili individuati per affiancarlo sul palco del Teatro Ariston avrebbe scelto un duo comico molto amato dal pubblico.

Pier Silvio Berlusconi, il suo ok è arrivato: Carlo Conti ringrazia

Conti vuole a tutti i costi ‘Pio e Amedeo‘, i due comici foggiani che tanto successo hanno ottenuto grazie alle esilaranti gag e al programma ‘Emigratis‘, andato in onda sulle reti Mediaset qualche anno fa.

Proprio in virtù di un contratto di esclusiva che li lega per i prossimi anni alla Tv del Biscione, Carlo Conti aveva bisogno del via libera di Pier Silvio Berlusconi per poter avere a Sanremo Pio e Amedeo. In base alle notizie riportate da Dandolo, quel via libera sarebbe arrivato proprio in queste ultime ore.