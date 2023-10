Pier Silvio Berlusconi: “Vendita Mediaset a Murdoch? Abbiamo detto di no”

(Adnkronos) – Furono Marina e Pier Silvio Berlusconi a fare pressioni sul padre perché non vendesse Mediaset a Murdoch. Lo rivela l'amministratore delegato dell'azienda nel libro di Bruno Vespa 'Il rancore e la speranza' in uscita l'8 novembre da Mondadori/Rai Libri. "L'occasione vera in cui abbiamo rischiato la vendita è stato il '98 quando è arrivata un'offerta importante da Rupert Murdoch. Marina e io facemmo pesare la nostra opinione, ma la decisione è stata ovviamente di nostro padre, non solo per amore nei confronti delle aziende, ma soprattutto nei confronti dei nostri collaboratori. Per me ha pesato molto il rapporto con le persone che lavorano a Mediaset

". "A fine settembre 2023 l'Antitrust europeo ha dato l'ok perché la nostra Media for Europe possa eventualmente assumere il controllo della tedesca Prosiebensat. Questo è un elemento decisivo per il futuro del nostro progetto" dice Pier Silvio Berlusconi. "Siamo orgogliosi che per una volta sia un'azienda italiana a spingere un progetto internazionale e non a essere comprata da aziende straniere". "Per resistere alle pressioni delle multinazionali –aggiunge l'amministratore delegato di Mediaset- è necessario diventare più grandi, creare massa critica. Noi non siamo interessati a comprare una televisione in Francia e in Germania, ma vogliamo creare un grande broadcast europeo". Ma non si dice che la produzione della televisione generalista deve essere nazionale? "Certo –risponde Berlusconi– e infatti noi stiamo aumentando gli investimenti di prodotti nazionali in Italia, Spagna e speriamo presto in Germania. Ma il progetto è costruire una grande piattaforma europea per la distribuzione di contenuti e per la vendita della pubblicità, che abbia dimensioni e tecnologie tali da farci sedere allo stesso tavolo dei giganti del web". "Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto" dice l'amministratore delegato. "Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere" sottolinea a proposito della polemica, suscitata dai fuori onda di 'Striscia la notizia' su Andrea Giambruno.

