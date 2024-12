Pier Silvio ho la mossa per fare BOOM | Signorini si gioca il tutto per tutto: mai successo prima al GF, c’è lo zampino di Maria

La mossa di Signorini per ravvivare il Grande Fratello - Instagram - Ilquotidianodellazio.it

Possibile svolta in vista per questa edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini crede di aver fatto la mossa giusta, pubblico in attesa

Alfonso Signorini sta facendo di tutto per risollevare le sorti di un’edizione del Grande Fratello che ha finora ampiamente deluso le aspettative. Lo storico reality in onda su Canale 5 avrebbe dovuto vincere la battaglia degli ascolti con la concorrenza, ma non è andata così.

I vertici di Mediaset ad un certo punto hanno preso in considerazione l’ipotesi di una sospensione in corso d’opera del programma, ma alla fine il presidente Pier Silvio Berlusconi ha deciso di concedere un’ulteriore chance ad Alfonso Signorini.

Il noto conduttore e giornalista ha cercato di sfruttare l’occasione tentando ogni opzione percorribile pur di rilanciare l’interesse del pubblico televisivo nei confronti del Grande Fratello. L’ingresso nella Casa di big dello spettacolo come Stefania Orlando va proprio in questa direzione.

I risultati di queste ultime puntate sembrano dare ragione a Signorini: i dati di ascolto indicano infatti una crescita del reality. Niente di clamoroso, ma quanto meno un primo segnale di risveglio che fa ben sperare in vista delle prossime settimane.

Grande Fratello, questa mossa fa impazzire tutti: non se l’aspettava nessuno

La mossa che ha sorpreso tutti è andata in scena in una delle ultime puntate, un colpo di scena che ha ravvivato le dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia. Non è dato sapere ad oggi se quanto accaduto sia il frutto o meno di un’operazione studiata a tavolino dalla produzione.

È andato in scena un clamoroso riavvicinamento tra due dei personaggi più in vista di questo edizione del Grande Fratello, vale a dire Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il loro è stato un amore molto intenso ma decisamente breve.

Grande Fratello, la sorpresa spiazza il pubblico: Signorini esulta

Una frase in particolare pronunciata da Shaila Gatta nei confronti di Lorenzo Spolverato ha scatenato l’entusiasmo degli spettatori: “Io non ti guardo con occhi diversi, io ti guardo ancora con gli occhi dell’amore“.

I due sarebbero dunque tornati insieme, in un cliché tipico di un programma storico come Uomini e Donne. Un tira e molla che appartiene storicamente agli show ideati da Maria De Filippi. Sta di fatto che Shaila sembra provare ancora dei sentimenti nei confronti di Lorenzo Spolverato e non è un caso che i due siano scoppiati a piangere confidandosi di sentire l’uno la mancanza dell’altra. L’abbraccio finale lascia intendere come la storia d’amore possa ricominciare.