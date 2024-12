Pier Silvio io L’ISOLA non la conduco | Secco no a Mediaset, la presentatrice rifiuta il posto: affronto pazzesco

Mediaset è difficoltà: ad oggi non si conosce il nome della prossima conduttrice de L’Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi è furioso

Uno stop improvviso, un problema che nessuno ai piani alti di Mediaset credeva di dover affrontare in questo periodo dell’anno. Quando mancano solo pochi mesi all’inizio della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘ a Cologno Monzese regna il caos a tutti i livelli.

Il reality made in Honduras dovrebbe partire tra la fine di marzo e l’inizio di aprile ma ad oggi non si conosce ancora il nome della conduttrice che lo presenterà. Un bel rompicapo per l’azienda televisiva del Biscione, una matassa tutt’altro che semplice da dipanare.

L’unica certezza in questo momento è la mancata conferma di Vladimir Luxuria, la cui gestione del reality non è piaciuta granché sia al pubblico che all’interno dell’azienda. Nelle ultime settimane era circolato con insistenza il nome di Diletta Leotta.

La giornalista e inviata di DAZN, nonostante la non esaltante avventura alla guida de ‘La Talpa‘, poteva rappresentare la classica ventata di aria nuova in grado di catturare nuovamente l’attenzione di un pubblico sempre più lontano e deluso.

Pier Silvio Berlusconi, che batosta: la showgirl più importante ha detto no: i dettagli

In realtà il vero obiettivo di Pier Silvio Berlusconi, colei che nella mente del presidente di Mediaset era la candidata ideale a condurre ‘L’Isola dei Famosi’, avrebbe rispedito al mittente la proposta del numero uno di Cologno Monzese.

Stiamo parlando di Ilary Blasi, in questo periodo alle prese con la causa di divorzio con l’ormai ex marito Francesco Totti. L’ex Letterina di Passaparola lo scorso anno fu messa da parte per fare spazio a Luxuria, ma l’esperimento non ha dato i frutti sperati.

Pier Silvio Berlusconi, questa non ci voleva: il futuro del programma è a rischio

A svelare i retroscena di questa notizia è il giornalista Alberto Dandolo che nell’ultimo numero della rivista ‘Oggi’ ha parlato proprio del gran rifiuto dell’ex Lady Totti alla proposta di Pier Silvio. Tra l’altro proprio Ilary aveva già detto no ad assumere la conduzione de ‘La Talpa‘.

Sempre Dandolo ha poi rivelato un altro retroscena degno di scatenare roventi polemiche: anche l’amicizia ultraventennale tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin sarebbe sul punto di naufragare. Il motivo sarebbe strettamente legato alle tensioni accumulatesi con Pier Silvio Berlusconi. Un bell’intrigo, non c’è che dire.