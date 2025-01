Pier Silvio siamo pronti a sbarcare | Primi concorrenti de L’Isola dei Famosi: finalmente un CAST STELLARE

I vertici di Mediaset stanno cercando le giuste soluzioni per rilanciare L’Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi vuole un super cast

L’input è partito, chiaro e deciso, direttamente dal numero uno di Mediaset: ‘L’Isola dei Famosi’ va rilanciata a qualsiasi costo. Una presa di posizione molto precisa quella del presidente Pier Silvio Berlusconi che non ha la minima intenzione di perdere lo storico reality.

L’ultima disastrosa edizione, quella affidata a Vladimir Luxuria, ha sollevato dei dubbi in merito all’opportunità di inserire L’Isola nei palinsesti di quest’anno. Alla fine è stato proprio Berlusconi jr a voler proseguire.

Per farlo però il numero uno dell’azienda di Cologno Monzese ha preteso drastici cambiamenti a tutti i livelli, sia nel format del reality che soprattutto nella composizione del cast. E per entrambe ha ottenuto le più ampie garanzie.

‘L’Isola dei Famosi’ quasi certamente sarò riproposto ma su basi completamente diverse. La discontinuità con il passato pretesa da Pier Silvio Berlusconi è stata garantita dalla produzione del programma.

L’Isola dei Famosi, ecco i nuovi concorrenti: nomi da urlo

La maggiore curiosità del pubblico è ovviamente rivolta alla formazione del cast dei nuovi potenziali concorrenti, coloro i quali sbarcheranno sull’Isola con l’intento di vincere la gara. A distanza di mesi dall’inizio del programma spuntano i primo nomi.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la showgirl ed ex modella Sylvie Lubamba potrebbe prendere parte al reality. La showgirl di origini congolesi lavora nello staff del generale Vannacci in cui si occupa di comunicazione ma tornerebbe volentieri sul piccolo schermo proprio con ‘L’Isola dei Famosi‘.

Isola dei Famosi, quanti nomi illustri: fan spiazzati

Altri profili di grande interesse sono il portiere dello Schalke 04 Loris Karius, che ha dato la sua disponibilità solo nel caso in cui a condurre il reality fosse la compagna Diletta Leotta. Spicca poi il nome dell’ex Velina Maddalena Corvaglia e del ballerino Angelo Madonia.

Come si può notare si tratta di una rosa di nomi di alto profilo, tutti personaggi apprezzati e conosciuti dal grande pubblico. Resta però il nodo essenziale, l’identità della nuova conduttrice. A tal proposito fanno pensare le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi: “Aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare la conduzione”. Questo conferma quanto il numero uno di Mediaset spinga per introdurre cambiamenti radicali nella struttura del reality.