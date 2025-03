Piglio celebra il genio di Franco Battiato: una serata di musica e memoria

Il Comune di Piglio (Frosinone) si prepara a rendere omaggio a Franco Battiato, indimenticato maestro della canzone d’autore italiana, che il 23 marzo di quest’anno avrebbe compiuto 80 anni. Per l’occasione, domenica 30 marzo 2025, alle ore 18:00, la Sala Eureka ospiterà “Invito al viaggio”, uno spettacolo narrativo e musicale che ripercorrerà l’affascinante e straordinario percorso artistico del grande cantautore siciliano.

Il mondo spirituale e poetico di Battiato

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune, è un’opportunità unica per immergersi nel mondo poetico e spirituale di Battiato, attraverso una combinazione di musica, parole e immagini. A dare voce e anima allo spettacolo sarà Giacomo Rocchi, che guiderà il pubblico in un racconto intenso e vibrante, accompagnato dalle tastiere e dalla voce di Cristiano Laudenzi. Alla chitarra e alla voce Gianluca De Bianchi, alla voce Stefano Zonnino, sostenuti dal supporto audio e video curato da Luca Bonuglia.

Il titolo dello spettacolo, “Invito al viaggio”, richiama non solo uno dei temi cari a Battiato — l’esplorazione dell’ignoto e il desiderio di trascendere i limiti del quotidiano — ma anche l’omonimo brano da lui magistralmente interpretato. Durante la serata verranno proposti alcuni dei suoi più celebri capolavori, che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale, come “La Cura”, “Centro di gravità permanente”, “Voglio vederti danzare” e “L’era del cinghiale bianco”.

Il tributo a Franco Battiato

Le immagini e i video proiettati arricchiranno il percorso emotivo, mostrando Battiato nelle sue esibizioni più iconiche e nei momenti di riflessione profonda, offrendo al pubblico uno spaccato autentico e intenso della sua vita artistica. La scelta di Piglio come luogo di celebrazione non è casuale: il Comune ha voluto fortemente omaggiare un artista che ha saputo unire cultura alta e popolare, spiritualità e modernità, in un linguaggio universale e profondamente umano.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica e per chi ha amato l’anima poetica di Battiato, capace di parlare all’intelletto e al cuore, trascendendo generi e confini. Un appuntamento da non perdere, dove la magia della musica incontrerà la narrazione in un connubio emozionante e coinvolgente.

