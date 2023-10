Pignoramento conto corrente, manovra 2024: ultime news

(Adnkronos) – Pignoramento telematico conto corrente e pensioni nella Manovra 2024. Cosa sta succedendo? "C'erano delle cose che andavano affinate, come ha detto il presidente Meloni c'erano cose che andavano chiarite ma credo che oggi o domani possiamo farlo. Nessun problema sul pignoramento ecc. Queste cose non ci sono assolutamente", ha ribadito il viceministro all'Economia Maurizio Leo a margine dell'Assemblea di Confitarma. Quanto alle pensioni "il ministro Giorgetti se ne sta occupando ma anche lì si trova una soluzione", ha aggiunto Leo. Più tardi il ministro Salvini: “Sono giornate complicate. Proprio tra stanotte e stamattina abbiamo chiuso la legge di bilancio”, ha detto senza aggiungere altro. Ieri, da Bruxelles dove si trovava per confrontarsi con gli altri leader europei sulla crisi mediorientale, sulle tensioni tra Kosovo e Serbia, sul sostegno da non far mancare all'Ucraina, sul dossier migranti e sui rischi per la sicurezza, Meloni è intervenuta sull'argomento. La tensione è alta, e non solo con le opposizioni che attaccano. La notizia "secondo la quale in legge di bilancio sarebbe presente una misura che consentirebbe all'Agenzia delle entrate di accedere direttamente ai conti correnti per recuperare le imposte non pagate è totalmente priva di fondamento", la manovra "si limita a prevedere la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per efficientare strumenti già esistenti", è stato l'altolà di Palazzo Chigi. A stretto giro è filtrata la notizia che sarebbe stata la premier in persona a fermare la norma, presente in una delle prime bozze circolate: "Non se ne parla, non passa", avrebbe stroncato la misura sui conti correnti, versione ormai "superata da tempo", hanno assicurato fonti vicine alla premier. Che, in serata, si è fatta sentire su Facebook con un "avviso ai naviganti" in cui ha invitato a "non inseguire i sentito dire o documenti non ufficiali". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

