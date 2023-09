Pil, Istat conferma stime crescita: 3,7% per 2022, 8,3% nel 2021

(Adnkronos) – L'Istat ha confermato il tasso di crescita del Pil nel 2022, pari al 3,7%, mentre ha rivisto al rialzo di 1,3 punti percentuali la crescita del 2021, in salita all'8,3%. Nel 2022 il pil a prezzi di mercato risulta pari a 1.946,5 miliardi di euro, con una revisione al rialzo di 37.3 miliardi di euro rispetto alla stime di aprile scorso. Il tasso di variazione del pil in volume è pari al 3,7%, ''invariato rispetto alla stima di aprile''. Di conseguenza anche l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche resta invariato, rispetto alla stima pubblicata in aprile, all'8%, scrive l'Istat nei conti economici nazionali 2020-2022. ''Nel 2021 il pil in volume è aumentato dell'8,3% in rialzo di 1,3% rispetto alla stima di aprile'', sottolinea l'Istituto. Nel 2021, per effetto della revisione al rialzo del prodotto interno lordo dell'1,3%, l'indebitamento passa da 9% all'8,8% del pil, ''in miglioramento per effetto dell'incremento del livello del denominatore. Il rapporto debito/pil, per lo stesso principio, registra un miglioramento di 2,8 punti, da 149,8% a 147% punti. Lo comunica l'Istat nel corso della conferenza stampa che si tiene in occasione della presentazione dei conti economici nazionali 2020-2022. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata