Pink, concerto ‘col morto’: fan lancia le ceneri della madre – Video

(Adnkronos) – Lancia le ceneri della madre sul palco di Pink. La cantante americana, 43 anni, si è trovata alle prese con l''omaggio' surreale di una fan nel concerto tenuto ad Hyde Park, a Londra. Mentre l'artista stava cantando 'Just Like a Pill', sul palco è piovuta una busta. Pink si è avvicinata e, continuando a cantare, l'ha raccolta. Quindi si è rivolta alla persona che ha lanciato l'oggetto: "Questa è tua madre? Non so davvero come sentirmi in questa situazione…", ha detto prima di riprendere a cantare.

—[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata