Piogge e tempo instabile, previsioni meteo per la giornata di domani

(Adnkronos) – Ancora tempo instabile sull'Italia per la giornata di domani, sabato 1 luglio. La perturbazione atlantica insisterà sulle aree del Nordest dove però il maltempo durerà poco. Migliora al Nordovest con tempo via via più soleggiato. Ancora piogge e temporali sparsi sul Centro, soprattutto verso le zone interne. Possibili rovesci anche in Campania, mentre sole e caldo imperversano sul resto del Sud, soprattutto sulla Sicilia. Andrà un po' meglio domenica quando è previsto sole dalla mattina su tutta Italia ma qualche temporale tornerà già dal pomeriggio su Alpi e Appennini. Le temperature saranno in diminuzione dove agirà il maltempo ma pronte e risalire appena torna il sole. —[email protected] (Web Info)

