Pioggia e maltempo, poi torna il sereno: primavera in arrivo? Le previsioni meteo di oggi

(Adnkronos) – Pioggia, vento di burrasca e freddo. Ma dopo il maltempo tornerà il sereno. Ne sono convinti gli esperti, che nelle previsioni meteo sull'Italia di oggi 12 marzo promettono: manca davvero poco alla primavera, al ritorno del sole e di temperature miti e in rialzo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi sul tempo previsto per il prossimi giorni e almeno fino al prossimo weekend. La perturbazione che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi ha le ore contate e riuscirà anche oggi a influenzare negativamente il tempo sulle regioni centro-meridionali. Ma le precipitazioni risulteranno meno organizzate, anche se localmente temporalesche, e spesso alternate a schiarite. Nel contempo un ritrovato anticiclone africano avanzerà verso il Belpaese attivando così venti di Maestrale che allontaneranno definitivamente il fronte instabile. Da mercoledì quasi tutta l'Italia si troverà avvolta dalla tiepida coperta primaverile dell'anticiclone. Il sole splenderà quasi ovunque e soltanto sui rilievi meridionali potranno svilupparsi occasionali temporali pomeridiani o annuvolamenti più compatti. Il bel tempo primaverile proseguirà anche nei giorni successivi e almeno fino al weekend del 16-17 marzo, un fine settimana che dopo tanto tempo trascorrerà senza piogge, anche se ci saranno molte nubi. Ma saranno le temperature che diventeranno le protagoniste dei prossimi giorni. Innanzitutto torneranno a salire, anche se di poco, sopra la media del periodo. I valori massimi continueranno a crescere giorno dopo giorno fino a raggiungere facilmente i 16-18°C su gran parte delle città e oltre i 20°C sulle Isole Maggiori, specie in Sicilia. Di contro, il maggior rasserenamento del cielo provocherà un abbassamento dei valori notturni che, specie sulle pianure del Nord misureranno circa 3-5°C poco prima dell'alba. Questa staticità atmosferica potrebbe durare anche qualche giorno dopo il weekend, dopo di che potrebbero tornare a farci visita le perturbazioni atlantiche, ma per ora spazio alla bella primavera. Martedì 12. Al nord: soleggiato con clima mite, locali nebbie al mattino. Al centro: condizioni di bel tempo prevalente. Al sud: instabile con rovesci a carattere sparso. Mercoledì 13. Al nord: sole e clima primaverile. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo su tutte le regioni. Giovedì 14. Al nord: bel tempo e clima mite. Al centro: sole prevalente. Al sud: prosegue il bel tempo. Tendenza: atmosfera sempre piuttosto stabile anche per il weekend 16-17.

