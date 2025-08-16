Pippo Baudo, addio al volto simbolo della televisione italiana: è morto a 89 anni

La scomparsa del conduttore

È morto a Roma Pippo Baudo, uno dei protagonisti assoluti della televisione italiana. Si è spento sabato 16 agosto alle ore 20, all’età di 89 anni. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Baudo ha segnato con la sua carriera oltre sessant’anni di storia televisiva, diventando un punto di riferimento per più generazioni di spettatori.

La sua figura resta indissolubilmente legata al piccolo schermo, dove ha introdotto format, valorizzato artisti e consolidato un modello di intrattenimento che ha contribuito a costruire l’identità culturale italiana dal dopoguerra in poi.

L’inizio di una carriera unica

Laureato in giurisprudenza, Baudo iniziò il suo percorso nel mondo dello spettacolo negli anni Cinquanta, prima in radio e poi in televisione. Si impose progressivamente grazie a uno stile professionale e a una presenza scenica che lo resero immediatamente riconoscibile. Con "Settevoci", programma musicale degli anni Sessanta, conquistò l'attenzione del grande pubblico e aprì la strada a una carriera destinata a lasciare il segno.

I grandi successi televisivi

L’elenco dei programmi condotti da Pippo Baudo racconta un pezzo di storia della televisione italiana. Ha guidato trasmissioni che hanno fatto epoca, tra cui Canzonissima, Fantastico, Domenica In, Novecento e Serata d’Onore. La sua capacità di adattarsi a contesti diversi e di gestire la diretta in tutte le sue complessità ne hanno fatto un professionista insostituibile.

Con Fantastico, il varietà del sabato sera, Baudo contribuì a definire lo spettacolo televisivo degli anni Ottanta, affiancato da grandi artisti e innovazioni sceniche che segnarono un’epoca. Con Domenica In, invece, portò in televisione un format che univa intrattenimento, attualità e spettacolo, trasformandolo in un appuntamento fisso per milioni di famiglie italiane.

Sanremo e il legame con la musica italiana

Il Festival di Sanremo è stato il palcoscenico in cui Baudo ha consolidato il suo ruolo di figura centrale della televisione. Con tredici edizioni condotte, detiene un primato che nessun altro presentatore ha eguagliato.

La sua conduzione ha spesso coinciso con momenti di svolta per la musica italiana, valorizzando giovani talenti che avrebbero poi segnato la scena nazionale. Baudo ha saputo interpretare il Festival non solo come competizione musicale, ma anche come specchio del costume del Paese.

L’impatto culturale e il riconoscimento del pubblico

Oltre ai numeri e ai record, il contributo di Pippo Baudo alla cultura televisiva italiana si misura nella sua capacità di fare da ponte tra tradizione e modernità. Il suo linguaggio diretto ma sempre rispettoso, unito a una profonda conoscenza del mezzo televisivo, lo hanno reso un riferimento costante per pubblico e colleghi.

Molti artisti hanno ricordato negli anni come proprio grazie a Baudo abbiano trovato spazio e visibilità. La sua intuizione nel riconoscere talenti e la determinazione nel proporli al pubblico hanno inciso profondamente sul panorama dello spettacolo italiano.

Una lunga eredità televisiva

Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo fondamentale della storia della televisione italiana. Pippo Baudo non è stato soltanto un conduttore, ma un costruttore di format, un innovatore e un professionista capace di interpretare e guidare i cambiamenti del mezzo televisivo.

L'impronta lasciata dai suoi programmi resta ben presente ancora oggi, in una televisione profondamente trasformata ma che continua a riconoscere in lui una figura fondativa.

