Pirlo lascia la Turchia, divorzio tra allenatore e Karagumruk

(Adnkronos) – Finisce in anticipo l'avventura di Andrea Pirlo in Turchia come allenatore sulla panchina del Karagumruk. Il club, che è al nono posto in campionato, ha trovato l'accordo con l'allenatore italiano per chiudere il contratto in vigore. "Visto che non possiamo continuare con Andrea Pirlo e il suo staff per la prossima stagione abbiamo dato loro il permesso di lasciare subito il club sperando che dia loro la possibilità di pianificare il loro futuro", si legge nella nota sul sito del club. Pirlo ha ottenuto in campionato 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte ottenendo 44 punti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

