Pisa, accoltella la ex alla gola in strada a Pontedera: arrestato

(Adnkronos) – Ha accoltellato l'ex compagna alla gola tra lo sgomento dei passanti. E' successo questa mattina intorno alle 11.30 a Pontedera (Pisa), in via Enrico De Nicola. La donna, una 57enne italiana, è stata portata in codice rosso all'ospedale Felice Lotti di Pontedera, dove è in corso l'operazione. L'autore del reato è stato arrestato, sempre a Pontedera, poco prima delle 13. L'uomo è stato trovato nei pressi della stazione mentre tentava di darsi alla fuga, con un biglietto per Livorno, dove risiede. In tasca, il coltello ancora insanguinato, con il quale ha colpito la vittima al collo.

