Pisani nuovo capo della Polizia, Giannini prefetto di Roma

(Adnkronos) – Vittorio Pisani è il nuovo capo della Polizia di Stato. Prende il posto di Lamberto Giannini, nominato prefetto di Roma. A quanto apprende l'Adnkronos, è quanto è stato deciso dal Consiglio dei ministri che si è appena concluso.

GDF – E' Andrea De Gennaro, attualmente comandante in seconda, il prossimo capo della Guardia di Finanza. C'è l'accordo, è stato comunicato nel Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, ma la nomina sarà fatta nella prossima riunione del Cdm. Dietro la scelta di rinviare, la richiesta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti – in missione in Giappone – di essere presente al Consiglio dei ministri su una nomina che dipende dal Mef. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

